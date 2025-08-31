Vàng 18K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 75%, phần còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng hoặc kẽm. Ký hiệu “18K” nghĩa là trong tổng số 24 phần kim loại, có 18 phần vàng nguyên chất và 6 phần hợp kim. Nhờ tỷ lệ này, vàng 18K có màu vàng tươi sáng, bền hơn vàng 24K nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, nên thường được dùng nhiều trong chế tác trang sức cao cấp.

Vàng 18K là gì?

Vàng 18K khác gì các loại vàng khác trên thị trường?

So với vàng 24K (99,99% vàng nguyên chất), vàng 18K cứng hơn, ít bị móp méo, dễ chế tác và có thể tạo ra nhiều thiết kế tinh xảo hơn.

So với vàng 14K (58,3% vàng), vàng 18K có màu đậm hơn, giá trị cao hơn nhưng độ bền cơ học kém hơn một chút.

So với vàng 10K (41,7% vàng), vàng 18K giữ giá tốt hơn nhiều và màu sắc sáng hơn, nhưng giá thành cũng cao hơn.

Vàng 18K ít bị xỉn màu, kháng axit và hóa chất tốt nhưng cần vệ sinh định kỳ, ít gây dị ứng.