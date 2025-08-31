Vàng 18K là gì?
Vàng 18K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 75%, phần còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng hoặc kẽm. Ký hiệu “18K” nghĩa là trong tổng số 24 phần kim loại, có 18 phần vàng nguyên chất và 6 phần hợp kim. Nhờ tỷ lệ này, vàng 18K có màu vàng tươi sáng, bền hơn vàng 24K nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, nên thường được dùng nhiều trong chế tác trang sức cao cấp.
Vàng 18K khác gì các loại vàng khác trên thị trường?
So với vàng 24K (99,99% vàng nguyên chất), vàng 18K cứng hơn, ít bị móp méo, dễ chế tác và có thể tạo ra nhiều thiết kế tinh xảo hơn.
So với vàng 14K (58,3% vàng), vàng 18K có màu đậm hơn, giá trị cao hơn nhưng độ bền cơ học kém hơn một chút.
So với vàng 10K (41,7% vàng), vàng 18K giữ giá tốt hơn nhiều và màu sắc sáng hơn, nhưng giá thành cũng cao hơn.
Vàng 18K ít bị xỉn màu, kháng axit và hóa chất tốt nhưng cần vệ sinh định kỳ, ít gây dị ứng.
Có nên mua vàng 18K để đầu tư?
Vàng 18K vừa có giá trị vàng nguyên chất khá cao, vừa giữ được hình thức đẹp lâu, nên là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn kết hợp giữa đeo trang sức và tích trữ tài sản. Tuy nhiên, về khả năng sinh lời thuần túy, vàng 24K vẫn nhỉnh hơn do hàm lượng vàng cao và ít bị mất giá khi bán lại. Vì vậy, vàng 18K thích hợp với những ai vừa muốn đầu tư vừa muốn tận hưởng giá trị thẩm mỹ.
Những lưu ý khi mua vàng 18K
Chọn cửa hàng uy tín: Đảm bảo có hóa đơn, giấy chứng nhận hàm lượng vàng rõ ràng.
Xác định mục đích: Nếu chủ yếu để tích trữ, hãy cân nhắc vàng 24K; nếu muốn đeo trang sức đẹp, bền, vàng 18K là lựa chọn tốt.
So sánh giá: Giá vàng 18K thường cao hơn 14K và 10K, nhưng thấp hơn 24K; chênh lệch bất thường cần được kiểm tra.
Bảo quản: Tránh tiếp xúc với hóa chất mạnh, nên vệ sinh định kỳ bằng nước ấm và xà phòng nhẹ để giữ độ sáng bóng.
(Tổng hợp)