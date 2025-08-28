Vàng 9999 là gì? Vàng 9999 (hay tên gọi khác là vàng 4 số 9, vàng ròng, vàng “ta”, vàng 24K, vàng 10) là cách gọi vàng với độ tinh khiết cao nhất với 99,99% là vàng và chỉ khoảng 0,01% tạp chất.

Vàng 9999 có đặc điểm gì? Với độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 có những đặc điểm rất dễ phân biệt như có màu vàng ánh kim đậm, sáng, bóng, khó ô xi hóa, không phai, xỉn màu hay gỉ theo thời gian. Với đặc tính mềm dẻo, vàng 9999 chỉ phù hợp chế tác trang sức đơn giản như nhẫn trơn, vòng kiềng không quá cầu kỳ. Vàng 9999 còn là kim loại quý có giá trị cao, dễ thanh khoản nên là một trong những kênh đầu tư và tích lũy dài hạn đối với nhiều người.

Vàng 9999 có phải vàng 24k không? Vàng 24k là cách gọi khác của vàng 9999. K trong vàng 24K là viết tắt của Karat - đơn vị đo độ tinh khiết của vàng theo mốc từ 1-24. Độ karat tối thiểu ở mỗi quốc gia là khác nhau: ở Mỹ, 10 karat là tiêu chuẩn thấp nhất được phổ biến; ở Pháp, Anh, Áo, Bồ Đào Nha, Ireland, tối thiểu phải 9K mới được tính là vàng còn Đan Mạch, Hy Lạp và Việt Nam là 8K. Ở châu Âu, độ tinh khiết của vàng dựa theo phần trăm tinh khiết. Ngoài ra còn cách gọi tên vàng theo độ tuổi. Các nước châu Á và Việt Nam dùng tất cả các cách phân biệt trên.

Các loại vàng phổ biến Tỉ lệ vàng Tỉ lệ hợp kim Tên vàng (theo %) Tên vàng (theo Karat) Tên vàng (theo tuổi) 99,99% 0,01% 999 Vàng 24K 10 tuổi 75% 25% 750 Vàng 18K 7,5 tuổi 58,5% 41,5% 585 Vàng 14K 6 tuổi 41,6% 58,4% 416 Vàng 10K 4 tuổi Ngoài ra có thể bắt gặp các loại vàng khác như 22K, 20K, 12K, 11K, 9K, 8K nhưng không phổ biến ở Việt Nam.

Cách phân biệt vàng 9999 và vàng 10k, vàng 18k, vàng tây, vàng trắng Vàng 9999 (Vàng 24K, Vàng 999, Vàng 10, vàng ta, vàng ròng) là vàng tinh khiết gần như 100% nên có giá trị cao nhất, thường được khắc 9999. Vàng 9999 có ánh kim rực rỡ và màu đậm nhất nhưng lại mềm, dẻo. Vàng 9999 gần như không bị ăn mòn bởi các loại hóa chất thông thường, không xỉn màu, hầu như không dị ứng (trừ người có cơ địa đặc biệt nhạy cảm với vàng). Do đó, vàng 9999 thường dùng để chế tác dưới dạng thỏi/miếng để cho tặng, tích trữ hoặc làm trang sức đơn giản, không đính đá. Vàng Tây là cách gọi chung các loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn 100% như vàng 22K, Vàng 20K, 18K, Vàng 14K, Vàng 10K. Vàng 18K (hay có tên gọi khác là Vàng Ý, Vàng 750) là loại vàng có 75% nguyên chất và 25% hợp kim khác. Vàng 18K gần với màu vàng 24K nhưng cứng hơn và có độ bền trung bình, ít bị xỉn màu, kháng axit và hóa chất tốt nhưng cần vệ sinh định kỳ, ít gây dị ứng. Vàng 18K vẫn đảm bảo giá trị nhưng giá cả phải chăng hơn. Độ vàng tươi bóng, sáng hút mắt kết hợp với khả năng bám kết đá tốt nên dùng để thiết kế trang sức cao cấp, trang sức cưới. Vàng 14K (hay có tên gọi khác là vàng 585) có lượng vàng nguyên chất khoảng 58,5%, kim loại khác như đồng, bạc, kẽm, niken khoảng 41,5%. Tùy lượng kim loại pha trộn mà vàng 14K có thể có nhiều biến thể màu sắc như vàng nhạt, vàng trắng, vàng hồng và thường làm trang sức do màu đẹp, dễ chế tác các chi tiết cầu kỳ, phức tạp. Do kháng axit trung bình, nên vàng 14K dễ xỉn màu sau 2-3 năm do mồ hôi và hóa chất. Người có cơ địa nhạy cảm, dễ dị ứng với niken, đồng, kẽm có thể bị đỏ, ngứa, phát ban. Vàng 10K hoặc thấp hơn bao gồm khoảng 41,6% vàng, 33% bạc, 25% đồng và các kim loại khác. Màu sắc vàng 10K không rực rỡ, độ bóng kém hơn nhưng cứng hơn các loại vàng khác giúp các nghệ nhân kim hoàn chạm khắc các chi tiết tinh xảo mà không lo biến dạng hay đứt gãy. Vàng 10K thường được làm trang sức do giá vàng phải chăng, phù hợp với mọi đối tượng nhưng sẽ mất giá khi bán lại.

Vàng 9999 và vàng 999 có giống nhau không? Không. Vàng 9999 và 999 có tỷ lệ vàng khác nhau dù không nhiều. Vàng 9999 chứa 99,99% vàng tinh khiết trong khi vàng 999 chứa 99,9% vàng tinh khiết.