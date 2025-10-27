Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra từ ngày 26/10/2025 đến ngày 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại nổi bật dịp cuối năm.

Gian hàng Phân Bón Cà Mau đặt giữa tổng thể nhận diện của Petrovietnam, tạo nên một bức tranh thống nhất về hệ sinh thái năng lượng, hóa chất và nông nghiệp. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm hệ sản phẩm chủ lực, nhận tư vấn kỹ thuật theo mùa vụ và khám phá các nền tảng công nghệ đang được doanh nghiệp triển khai để phục vụ cộng đồng canh tác.

Dấu ấn thương hiệu Phân Bón Cà Mau

Với không gian trưng bày chú trọng trải nghiệm trực tiếp và thông tin kỹ thuật rõ ràng cho người tham quan, Phân Bón Cà Mau giúp khách tiếp cận thuận tiện ngay từ lối vào. Màu xanh và vàng quen thuộc gợi liên tưởng tới những mùa vàng thắng lớn. Hệ thống ánh sáng, hình ảnh, màn hình trình chiếu và vật phẩm trưng bày được sắp xếp nhất quán, dẫn dắt mạch câu chuyện thương hiệu từ nguồn gốc sản xuất đến giá trị sử dụng trên đồng ruộng và cả không gian đô thị. Logo Phân Bón Cà Mau đặt song hành với nhận diện của Petrovietnam tạo cảm nhận đồng bộ và tôn vị thế doanh nghiệp thành viên chủ lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn.

Bố cục mở của không gian triển lãm của Phân Bón Cà Mau

Theo đó, khách tham quan bước vào khu trưng bày sản phẩm để quan sát trực tiếp bao bì và lọ mẫu các dòng sản phẩm Phân Bón Cà Mau. Sau đó di chuyển tới khu tư vấn kỹ thuật để trao đổi cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn. Kế bên là khu trải nghiệm số tiếp nối mạch thông tin với các nội dung tương tác. Cách tổ chức này giúp người xem tiếp nhận thông tin theo từng lớp, từ nhận diện tới công dụng, từ hướng dẫn sử dụng đến gợi ý giải pháp theo mùa vụ và vùng sinh thái, từ đó hiểu rõ về sản phẩm cũng như thương hiệu.

Danh mục sản phẩm và giải pháp hướng tới bền vững

Tại triển lãm, Phân Bón Cà Mau giới thiệu trọn vẹn nhóm sản phẩm chủ lực như: Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau; Urea Bio Cà Mau và N46.Plus Cà Mau. Các nhóm sản phẩm đều được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhiều loại cây và điều kiện thổ nhưỡng khác nhau, hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng nông sản. Nhóm sản phẩm Nông nghiệp đô thị có quy cách nhỏ gọn, phù hợp với người dùng trồng cây tại nhà, ban công hay sân thượng, vừa tiện sử dụng vừa dễ bảo quản.

NPK Cà Mau công nghệ PolyPhosphate được đông đảo khách hàng quan tâm

Cùng với trưng bày là hoạt động tư vấn kỹ thuật chú trọng nguyên tắc bón đúng, bón đủ và bón hợp lý. Các chuyên viên tư vấn của Phân Bón Cà Mau cung cấp trực tiếp với khách tham quan các thông tin về lịch bón, liều lượng và cách phối hợp dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, giúp người dùng hình dung rõ quy trình áp dụng trên thực tế. Cách tiếp cận này hướng đến mục tiêu kép. Một mặt tối ưu chi phí và giảm rủi ro trong canh tác, mặt khác góp phần bảo vệ đất và nguồn nước, phù hợp định hướng nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Tài liệu hỗ trợ gồm catalogue và leaflet được cung cấp để khách tiếp tục tham khảo sau khi rời gian hàng. Với người dùng đô thị, các bộ quà trải nghiệm nhỏ gọn giúp làm quen nhanh và chuyển hóa kiến thức thành thói quen chăm cây khoa học.

Trải nghiệm công nghệ và cam kết đồng hành dài hạn

Không gian trải nghiệm số tạo thêm chiều sâu cho câu chuyện thương hiệu. Khách tham quan dùng điện thoại quét QRcode để tham quan trực tuyến Nhà máy Phân Bón Cà Mau. Mô hình nhà máy thông minh thể hiện nỗ lực ứng dụng tự động hóa và quản trị số trong sản xuất, từ đó nâng chuẩn chất lượng và hiệu quả vận hành. Bên cạnh trải nghiệm nhà máy, ứng dụng App 2Nông hỗ trợ tra cứu kiến thức canh tác và gợi ý dinh dưỡng theo từng đối tượng cây trồng. Trợ lý ảo Anh Hai Cà Mau tiếp nhận và giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp, tạo cầu nối tri thức giữa nhà sản xuất, nhà khoa học và người nông dân.

Bích Đào