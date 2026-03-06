Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn

Theo quyết định, Quyền Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Bộ theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản pháp luật liên quan.

Quyền Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch phát triển giáo dục; tổ chức cán bộ; kế hoạch - tài chính và đầu tư công; cơ sở vật chất, thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; thi đua, khen thưởng; pháp chế; kiểm tra; cải cách hành chính; báo chí, truyền thông; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong giáo dục.

Quyền Bộ trưởng trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Ban Quản lý các dự án Bộ GD-ĐT; ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Quốc gia TPHCM; ĐH Đà Nẵng; ĐH Huế; ĐH Thái Nguyên; ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Cần Thơ; ĐH Kinh tế Quốc dân; ĐH Kinh tế TPHCM.

Quyền Bộ trưởng theo dõi chung các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế); chỉ đạo hoạt động liên quan đến các ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng, hội, hiệp hội, quỹ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng và cấp có thẩm quyền; là chủ tài khoản số 1 của Bộ GD-ĐT; thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng phân công.

Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn (hàng đầu, bên phải) ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Hàng thứ hai từ trái sang phải: Thứ trưởng Lê Quân, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT Nguyễn Viết Lộc. Ảnh: Xuân Phú

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục mầm non; công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động ngành giáo dục; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác quy hoạch ngành, địa phương; phòng thủ dân sự quốc gia; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng và theo dõi kế hoạch kiểm tra của Bộ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng phụ trách quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của Bộ; công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam; công nhận văn bằng, chứng chỉ; thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý của Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng giúp Quyền Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng và triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia; đồng thời theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy chế thi tại các cơ sở giáo dục phổ thông; chỉ đạo công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Thứ trưởng Phúc giúp Quyền Bộ trưởng chỉ đạo việc thực hiện các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế; chỉ đạo một số công việc cụ thể của công tác khoa học, công nghệ; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quản lý của Bộ; chỉ đạo việc công nhận các cuộc thi, kỳ thi Olympic thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học, hoặc các chuyên ngành khác ở bậc đại học.

Thứ trưởng Lê Quân

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất; hợp tác quốc tế; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Thứ trưởng Quân giúp Quyền Bộ trưởng chỉ đạo việc thực hiện các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.