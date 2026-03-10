Tham dự cuộc họp có: Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Y Vinh Tơr, cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo báo cáo của các đơn vị, trong năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai 14 nhiệm vụ, đề án và văn bản quy phạm pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án trong chương trình năm 2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bám sát kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị được giao chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn và bước đầu xây dựng nội dung dự thảo văn bản.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh, tính khả thi của các nhiệm vụ đang thực hiện; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng của các dự án luật, nghị định và thông tư trong chương trình năm 2026.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng thể chế, chính sách phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, với yêu cầu cao nhất về chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ, đặc biệt là người đứng đầu các vụ, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm cá nhân trong công tác tham mưu và thực hiện xây dựng chính sách, pháp luật. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm chính trị, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế trong lĩnh vực công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đề án phải bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là những nội dung, tư tưởng đổi mới được xác định trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết để cụ thể hóa thành các chính sách, quy định phù hợp với thực tiễn.

Quang cảnh cuộc họp

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quán triệt đầy đủ tinh thần này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, bảo đảm nhận thức thống nhất về vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật và chính sách. Đồng thời, việc rà soát, cập nhật và bổ sung các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Bộ phải được thực hiện khẩn trương, khoa học và rõ trách nhiệm. Trong đó, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các đơn vị phải đặt ra yêu cầu công việc cao hơn, chủ động nghiên cứu và tham mưu chính sách, không để xảy ra khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước. Việc phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, bảo đảm các đầu mối công việc phải có người phụ trách.

“Các đơn vị cần biến áp lực công việc thành động lực phấn đấu, chủ động nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ nặng hơn để cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Bộ”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.