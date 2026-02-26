Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thượng tướng Lê Huy Vịnh, công tác kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai toàn diện, đồng bộ, nhiều nội dung có bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu bàn giao công việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định vị trí, vai trò hết sức quan trọng của công tác kỹ thuật đối với sự nghiệp xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời yêu cầu ngành Kỹ thuật tập trung thực hiện toàn diện các nội dung công tác.

Trong đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú ý xây dựng, hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chuyên môn; đẩy mạnh đầu tư hệ thống nhà máy, trạm xưởng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở các cấp.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền tại hội nghị bàn giao công việc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng lưu ý, ngành Kỹ thuật cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu cải tiến, nâng cao tính năng chiến - kỹ thuật của vũ khí, trang bị, phù hợp với xu thế phát triển khoa học, công nghệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Ngành cần chú trọng làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, đặc biệt là đối với Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; tích cực nghiên cứu lý luận bảo đảm kỹ thuật cho các hình thức tác chiến và đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số.

Phát biểu nhận bàn giao công việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh những đóng góp hết sức quan trọng của Thượng tướng Lê Huy Vịnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân. Ông khẳng định quyết tâm cùng toàn ngành Kỹ thuật phát huy kết quả đã đạt được, triển khai toàn diện, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.