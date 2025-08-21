Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất (phiên chính thức) nhiệm kỳ 2025-2030 sáng nay (21/8), Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Bộ Tài chính sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác.

Cụ thể, bộ đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Cơ cấu tổ chức của bộ gồm 34 đơn vị, trong đó có 7 đơn vị chuyển từ mô hình tổng cục thành đơn vị cấp cục, giảm khoảng 3.600 đầu mối, tương ứng 37,7%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 21/8. Ảnh: BTC

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành trên 670 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp khống chế, đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế.

Báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính đã đề ra một số mục tiêu đáng chú ý. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030.

Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 bình quân khoảng 5% GDP. Tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%. Lạm phát bình quân giai đoạn 2026-2030 khoảng 4,0-4,5%/năm.

Đối với phát triển doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12%/năm, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Đối với khu vực nhà nước, đến năm 2030, có ít nhất 50 doanh nghiệp vào top 500 doanh nghiệp Đông Nam Á và ít nhất 1 doanh nghiệp vào top 500 doanh nghiệp thế giới.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giai đoạn 2026-2030 khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm); tỷ lệ nội địa hóa trên 40% vào năm 2030.

Cần khắc phục, giải quyết triệt để các hạn chế

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Bộ Tài chính về những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt so với kế hoạch hay kỳ vọng; phân bổ vốn và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA còn chậm; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; quản lý và phát triển doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế và thách thức.

Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành vừa qua để đề ra những biện pháp đúng đắn, phù hợp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Ảnh: BTC

Để đạt được hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra rất cao đối với ngành tài chính, đòi hỏi cán bộ, đảng viên, người lao động phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Tôi đề nghị Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm và nghiên cứu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy theo tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành tài chính”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó là quyết tâm đổi mới tư duy trong xây dựng và hoạch định chính sách kinh tế - tài chính; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, nhất là về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là rất lớn.

Do đó, với vai trò là "tay hòm chìa khóa” của Chính phủ, Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong đổi mới tư duy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính, cả công và tư để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước gắn liền với nâng cao hiệu quả chi tiêu công, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính với quá trình phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế.

Ông cũng lưu ý, Đảng ủy Bộ cần xây dựng các giải pháp để dần khắc phục hướng đến giải quyết triệt để các hạn chế, bất cập đã nêu, như: về phân bổ vốn và giải ngân đầu tư công; về tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế; về hoạt động của khu vực sự nghiệp công lập; về quản lý tài sản công và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước; về quy định thực hiện đấu thầu...

Việc khắc phục các hạn chế cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể để thống nhất triển khai.

Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; huy động sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Giám sát thường xuyên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030.