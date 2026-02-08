Phan Đinh Tùng nỗ lực làm mới mình sau ‘hit quốc dân’

Nhiều năm ca hát, Phan Đinh Tùng bền bỉ làm nghề và chưa từng gián đoạn. Anh liên tục ra mắt các dự án mới, thu âm và biểu diễn ở các sân khấu trong, ngoài nước. Năm 2024, ca sĩ gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong sự nghiệp, ca sĩ có hit Khúc hát mừng sinh nhật - được xem như bài hát quốc dân. Tác phẩm đưa tên tuổi Phan Đinh Tùng nổi tiếng khắp cả nước.

Phan Đinh Tùng nỗ lực làm mới mình ở tuổi 51.

Ca khúc hiện có hơn 300 triệu lượt xem và nằm trong top 10 MV Vpop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay.

Ở tuổi 51, Phan Đinh Tùng tự nhận xét anh đang sung sức trong sự nghiệp, nghĩ ra nhiều ý tưởng và mong muốn thực hiện trong năm 2026.

Nối tiếp thành công từ ca khúc về sinh nhật, Phan Đinh Tùng vừa chọn ngày Lễ Tình nhân - Valentine để ra mắt bài hát Thành đôi.

Sản phẩm mới được giới thiệu đúng dịp Valentine 2026, Phan Đinh Tùng muốn làm mới hình ảnh và cách kể câu chuyện âm nhạc của mình.

“Lễ tình nhân thường tràn ngập những câu chuyện về khởi đầu, tôi muốn nói về đích đến trong tình yêu - cũng là thứ mong mỏi của mỗi chúng ta khi bước vào 1 mối quan hệ. Tôi hy vọng bài hát có cơ hội ở lại lâu hơn trong đời sống cảm xúc của khán giả”, anh nói.

Phan Đinh Tùng hát về chủ đề lễ tình nhân.

Thành đôi nói về đích đến của tình yêu, nơi cảm xúc không chỉ là sự say mê mà là khát vọng đồng hành, kiên định, hy sinh và cam kết cho những giá trị bền lâu.

Âm nhạc mang màu sắc ấm áp quen thuộc của Phan Đinh Tùng, kết hợp giữa deep house và festival progressive anthem tạo nên tổng thể hiện đại, bắt tai. Với chất giọng trầm ấm, lối thể hiện mang đến nhiều cảm xúc, Phan Đinh Tùng hy vọng sản phẩm bài hát không chỉ dành cho những người trẻ đang yêu, mà còn chạm tới những cặp đôi đã đi đủ lâu để nghĩ về hôn nhân.

MV "Thành đôi" của Phan Đinh Tùng

Con trai cao 1,78m, thạo 3 thứ tiếng của Thu Trang đóng phim

Tết đến rồi về nhà thôi - dự án phim gia đình quen thuộc của Thu Trang và Tiến Luật - tiếp tục trở lại với mùa 9 mỗi dịp cận Tết.

Nhà sản xuất Thu Trang chia sẻ việc quay phim cận Tết khiến đoàn phim gặp khó khăn vì lịch trình của các nghệ sĩ khá bận rộn. Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng sắp xếp để góp mặt trong bộ phim gia đình ý nghĩa này.

Andy - con trai 13 tuổi của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đóng phim Tết.

Một trong những điểm nhấn của dự án là sự góp mặt của con trai vợ chồng Thu Trang - bé Andy. Cậu bé đã tham gia series phim này suốt 9 mùa, từ khi còn là cậu bé 4 tuổi, xuất hiện trong tập đầu tiên.

Việc Andy lớn lên cùng series Tết đến rồi về nhà thôi mang ý nghĩa đặc biệt với Thu Trang - Tiến Luật, đồng thời cũng là một điểm nhấn gây chú ý với khán giả. Ở tuổi 13, Andy gây ấn tượng với chiều cao 1,78m, được khen điển trai, chững chạc.

Một chi tiết hậu trường thú vị được nghệ sĩ Tiến Luật tiết lộ là việc Andy vô tình… làm rớt điện thoại trong một cảnh quay khiến ê-kíp một phen hú hồn. Nhưng với Thu Trang - Tiến Luật, đây lại là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của gia đình.

Có bố mẹ đều là nghệ sĩ nổi tiếng nên Andy được kỳ vọng nối bước nghệ thuật. Tuy nhiên, vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật cho hay không đặt áp lực với con.

“Andy đang tuổi thích một mình, không thích xuất hiện nhiều nhưng vì biết đây là sản phẩm đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần và cũng để lưu lại những kỷ niệm của gia đình nên bé rất hợp tác với cha mẹ.

Còn tương lai để con tự lựa chọn. Chúng tôi chỉ mong con trở thành người tốt, tử tế”, anh nói.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật bền bỉ thực hiện dự án phim Tết suốt 9 năm.

Tết đến rồi về nhà thôi 9 do đạo diễn Trung Lùn thực hiện. Bên cạnh 2 gương mặt trung tâm là Thu Trang - Tiến Luật, phần 9 quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm: Phi Phụng, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Minh Dự, Phát La, Hữu Đằng…

Lấy bối cảnh những ngày giáp Tết rộn ràng, phim mở ra bằng tình huống tréo ngoe xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp) bị hiểu lầm mang căn bệnh không thể cứu chữa.

Từ đây, chuỗi tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, đan xen tiếng cười nhẹ nhàng với những khoảnh khắc lắng đọng về tình cảm gia đình.

Clip hậu trường Thu Trang - Tiến Luật dạy con trai diễn xuất

Ảnh, clip: NVCC

