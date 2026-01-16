Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 12/2025 vừa qua, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.929 chiếc xe bán tải các loại, giảm nhẹ 1% so với tháng trước đó, nhưng tăng tới 22,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhóm xe bán tải đang chiếm khoảng 6,2% tổng lượng xe bán ra của các thương hiệu thuộc VAMA trong cả tháng.

Tổng cộng trong cả năm 2025, đã có 27.093 chiếc xe bán tải được bàn giao tới tay khách Việt, tăng 17% so với năm 2024 (với 23.163 chiếc).

Số liệu trên cho thấy, dòng xe bán tải dù chỉ có ít cái tên góp mặt trên thị trường nhưng tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng Việt. Tuy nhiên, đây cũng là phân khúc có sự phân cách rõ rệt nhất.

Trong đó, Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 2.199 chiếc trong tháng 12, tăng 7,8% so với tháng trước đó và chiếm 75% tổng doanh số của cả phân khúc xe bán tải.

Doanh số cả năm 2025 của Ranger đạt 18.692 chiếc, tăng 6,8% so với năm 2024. Thậm chí, "vua bán tải" còn vượt tầm phân khúc, đứng thứ hai toàn thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Ford Ranger vẫn vượt tầm phân khúc, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong năm 2025. Ảnh: FVN

Nếu như Ford Ranger tỏ ra "out trình" ở phân khúc xe bán tải thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn, khi cả hai đối thủ đồng hương là Mitsubishi Triton và Toyota Hilux đều cố gắng chiếm lĩnh. Tuy vậy, cả hai mẫu xe nói trên đều có doanh số sụt giảm trong tháng.

Toyota Hilux dù tụt giảm doanh số nhưng vẫn vươn lên vị trí thứ hai phân khúc xe bán tải trong tháng 12/2025. Ảnh: TMV

Cụ thể, Toyota Hilux có lượng bán ra trong tháng 12/2025 đạt 375 chiếc, giảm 6,5% so với tháng trước. Dù vậy, mẫu bán tải của Toyota vẫn vượt lên đối thủ đồng hương Mitsubishi Triton để chiếm vị trí thứ hai trong tháng.

Trong khi đó, doanh số của Mitsubishi Triton lại giảm sút mạnh khi chỉ bán ra 340 chiếc trong tháng 12, giảm tới 27,5% so với tháng 11 và đành tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 3.

Tổng kết trong cả năm 2025, Mitsubishi Triton bán ra được 4.303 chiếc (tăng 60,1% so với năm 2024), bỏ khá xa đối thủ đồng hương Toyota Hilux với doanh số 3.501 chiếc (tăng 45,6% so với năm 2024).

Mitsubishi Triton xếp thứ hai phân khúc bán tải trong năm 2025. Ảnh: Ngô Minh

Cái tên còn lại, Isuzu D-max bán ra được 69 chiếc trong tháng 12/2025, tăng 19 chiếc (tương đương tăng 38%) so với tháng 11. Doanh số cả năm của Isuzu D-Max đạt 597 chiếc, tăng 6,8% so với năm 2024. Tuy nhiên, con số này vẫn không giúp mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan cải thiện thứ hạng và tiếp tục đứng cuối phân khúc xe bán tải.

Isuzu D-max là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại Thái Lan, nhưng lại tỏ ra ế ẩm khi đưa về Việt Nam. Ảnh: Isuzu

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Theo số liệu được các hãng công bố, tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường tại Việt Nam bao gồm các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công trong tháng 12/2025 đạt tới 81.420 chiếc, tăng 19,8% so với tháng trước đó (67.987 chiếc). Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 47.067 chiếc; Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 6.704 chiếc; VinFast bán ra 27.649 chiếc (xe điện). Cả năm 2025, tổng doanh số xe của VinFast, Hyundai Thành Công, VAMA là 604.064 chiếc, bao gồm VinFast đạt 175.099 chiếc, Hyundai Thành Công đạt 53.299 chiếc và các hãng xe thuộc VAMA đạt 375.739 chiếc.

