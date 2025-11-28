Trong bối cảnh Ford Ranger có những lựa chọn động cơ "khủng" như turbo diesel V6 3.0L, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vẫn giữ lập trường rằng khách hàng của Toyota Hilux “không cần thêm sức mạnh”, ngay cả khi họ nói rằng họ muốn.

Động cơ diesel 2.8L trên Toyota Hilux 2026 thế hệ mới được nhiều khách hàng đánh giá là đủ mạnh cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ảnh: Toyota

Đó là một trong những lý do Toyota bảo vệ quyết định tiếp tục trang bị động cơ turbo-diesel 2.8L, công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm quen thuộc cho mẫu bán tải Hilux 2026 thế hệ mới, thay vì chạy đua công suất như các đối thủ. Bởi đây là động cơ đã trở thành “xương sống” của Hilux tại nhiều thị trường.

Quan điểm này được Toyota nhấn mạnh khi mẫu HiLux thế hệ mới chuẩn bị cập bến nhiều thị trường vào tháng tới. Ông Rodney Lyons, chuyên gia hoạch định sản phẩm cấp cao của Toyota tại Úc thẳng thắn chia sẻ: "Đa số người dùng hài lòng với hiệu suất hiện tại của Hilux và chiếc xe vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Toyota Hilux GR Sport mạnh hơn nhưng không phải là tiêu chuẩn

Lyons thừa nhận vẫn có những người thích sở hữu động cơ mạnh hơn nhưng khi hỏi họ có thực sự cần điều đó không? Câu trả lời thường là không. Toyota cho rằng nhu cầu thực tế của người dùng HiLux liên quan nhiều hơn đến độ bền, sự tin cậy và khả năng vận hành trong môi trường khắc nghiệt thay vì chỉ tập trung vào công suất.

Điều này cũng lý giải vì sao phiên bản hiệu suất cao Toyota HiLux GR Sport mới dù có động cơ 2.8L tăng áp, công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm nhưng vẫn không trở thành tiêu chuẩn trên toàn dải sản phẩm.

Khách hàng Toyota Hilux thường ưu tiên độ tin cậy, khả năng đi địa hình hơn là thông số "khủng". Ảnh: Toyota

Trên lý thuyết, việc đưa động cơ mạnh hơn vào Toyota HiLux 2026 không phải là nhiệm vụ “bất khả thi” bởi xe vẫn dùng nền tảng cũ. Nhưng Toyota tiếp tục chọn mức 200 mã lực để giữ tính ổn định và đảm bảo sự bền bỉ vốn đã trở thành giá trị cốt lõi của Hilux.

Đáng chú ý, phiên bản Hilux GR Sport có sức mạnh 221 mã lực lại không đi kèm hệ thống mild-hybrid 48V (V-Active) đang trang bị cho hầu hết cấu hình cao cấp, nhằm cải thiện độ mượt và tiết kiệm nhiên liệu khiến lựa chọn này càng trở nên giới hạn.

Ở góc độ thị trường, ông Sean Hanley, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Toyota tại Úc khẳng định, khách hàng Hilux ưu tiên độ tin cậy, khả năng đi địa hình và mạng lưới đại lý rộng khắp hơn là thông số “khủng”.

Đối với Toyota Hilux 2026, động cơ diesel 2.8L hiện đã trở thành lựa chọn duy nhất cho toàn dải sản phẩm. Ở chiều ngược lại, hãng xe Nhật Bản đã quyết định khai tử động cơ xăng 2.7L và động cơ diesel 2.4L từng xuất hiện trên các phiên bản của thế hệ cũ, nhằm tinh gọn dòng sản phẩm.

Vì sao Hilux vẫn dùng hộp số tự động 6 cấp?

Bên cạnh việc giữ nguyên động cơ cũ, Toyota còn tiếp tục sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu chỉ hoạt động trên bề mặt trơn trượt.

Dù đối thủ như Ford, Mitsubishi, KIA đã trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động AWD để tăng an toàn khi chạy đường nhựa trong điều kiện mưa trơn, Toyota lại không xem đây là yêu cầu cấp bách đối với người dùng Hilux.

Hộp số tự động 6 cấp vẫn là lựa chọn duy nhất trên Toyota Hilux thế hệ mới. Ảnh: Toyota

Lyons cho biết lý do không phải do rào cản kỹ thuật mà là lựa chọn phù hợp cho thời điểm hiện tại. “Hiện tại chúng tôi đang dùng hộp số tự động 6 cấp. Có thể một ngày nào đó Hilux sẽ thay đổi, nhưng bây giờ thì chưa”, ông nói thêm. Trong khi đó, "người anh em" Prado mới dù dùng chung loại động cơ mild hybrid 2.8L nhưng đã chuyển sang dùng hộp số tự động 8 cấp.

Thông điệp trên phản ánh rõ triết lý quen thuộc của Toyota: Hilux không chạy đua công suất, không thay đổi vì sức ép thị trường. Hãng ưu tiên sự bền bỉ, ổn định, tin cậy và chi phí sử dụng lâu dài. Đây chính là những giá trị đã giúp cho mẫu bán tải này luôn được xem là “cỗ máy làm việc” thực thụ và đã chứng minh được giá trị theo thời gian.

