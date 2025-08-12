Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 11/8, nhiều người dân sống ở thủ đô Mỹ đã nhận xét việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố đặt Sở Cảnh sát Washington dưới quyền kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang và điều Vệ binh quốc gia tới thủ đô để xử lý tội phạm bạo lực là “ý tưởng tồi và không có nhiều ý nghĩa”.

“Chính quyền liên bang ngay lúc này rõ ràng đang vượt giới hạn của họ, nên tôi hy vọng thủ đô Washington được phép tự quản cũng như tự kiểm soát”, một người dân giấu tên nói.

Một người dân chia sẻ cảm nghĩ về việc ông Trump điều vệ binh quốc gia. Ảnh: Fox News

Nhiều người dân khác sống ở thủ đô Washington cũng bày tỏ lo lắng khi phải chứng kiến cảnh “binh lính xuất hiện trên đường phố” giống như những gì từng xảy ra ở bang California. “Đó là lý do chúng ta có luật pháp. Việc ‘tư nhân hóa’ an ninh là một ý tưởng tồi và tôi nghĩ điều ông Trump làm chưa hợp lý”, một người dân cho hay.

Dù vậy, vẫn có những người dân ở Washington ủng hộ việc Tổng thống Mỹ cho triển khai Vệ binh quốc gia. Theo lập luận của những người này, chính quyền cần phải làm điều gì đó để có thể giải quyết vấn nạn tội phạm tại đây.

Fox News dẫn lời một cư dân Washington bộc bạch: “Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt. Cần làm gì đó để thành phố này được an toàn. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cảm thấy không an toàn. Đám thanh thiếu niên đang làm tất cả mọi thứ, nên tôi nghĩ việc điều Vệ binh quốc gia là một ý tưởng tuyệt vời”.

Một phụ nữ sống ở thủ đô Mỹ chia sẻ, người dân tại đây đang cần sự bảo vệ vì thành phố Washington dần trở thành một “nơi thực sự nguy hiểm”. Cô cho hay: “Tôi luôn phải đảm bảo bản thân về đến nhà trước khi mặt trời lặn và tôi sợ mình sẽ bị cướp khi vừa xuống khỏi các phương tiện công cộng”.

Theo thông tin từ tờ The Hill, ông Trump dự kiến sẽ điều động khoảng 800 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia tới thủ đô Washington.