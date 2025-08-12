Theo báo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đã thông báo đặt Sở cảnh sát Washington dưới quyền kiểm soát trực tiếp của chính phủ liên bang, đồng thời sẽ điều động Vệ binh quốc gia tới thủ đô.

"Chúng ta sẽ giải phóng thủ đô hôm nay. Theo Điều 740 trong Đạo luật Tự quản khu vực thủ đô, tôi chính thức đặt Sở cảnh sát Washington dưới sự kiểm soát trực tiếp của liên bang. Tôi cũng sẽ triển khai Vệ binh quốc gia để giúp thiết lập lại luật pháp, trật tự và an toàn công cộng tại Washington", ông Trump nói.

Tổng thống Trump giải thích, động thái của ông diễn ra khi tình hình tại khu vực "ngoài tầm kiểm soát", nhưng khẳng định chính quyền sẽ sớm lập lại trật tự ở thủ đô Washington giống như những điều đã làm ở biên giới phía nam.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Ở thời điểm hiện tại, lãnh đạo Cơ quan Phòng chống ma túy (DEA) Terry Cole đã được ông Trump bổ nhiệm làm quyền chỉ huy liên bang của Sở cảnh sát Washington. "Ông Cole là một trong những người giỏi nhất và sẽ điều hành cơ quan cảnh sát thủ đô một cách cứng rắn", ông Trump phát biểu.

Theo truyền thông Mỹ, Điều 740 của Đạo luật Tự quản cho phép tổng thống kiểm soát lực lượng cảnh sát của Washington trong vòng 48 giờ nếu "đang tồn tại các điều kiện đặc biệt của tình trạng khẩn cấp". Các quan chức Mỹ tiết lộ sẽ có khoảng 800 vệ binh được triển khai tới Washington nhằm hỗ trợ an ninh và bảo đảm an toàn cho lực lượng hành pháp.

Cách đây một ngày, Tổng thống Trump đã cảnh báo những người vô gia cư phải rời khỏi thủ đô "ngay lập tức" hoặc đối mặt với việc bị trục xuất. Tuần trước, ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng vì tỷ lệ tội phạm đang gia tăng tại Washington.