Đoạn video ghi lại phản ứng nhanh nhạy của bé trai 9 tuổi cứu em họ khỏi đuối nước ở Sơn La thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng mới đây.

Trong video, 3 bé trai cùng vui chơi gần khu vực hồ. Khi em bé nhỏ nhất không may ngã xuống hồ, bé trai áo xanh đã phản ứng nhanh nhạy, vừa kiểm tra tình hình, vừa tìm cách cứu em lên bờ.

Video ghi lại cảnh bé trai 9 tuổi cứu em họ thoát khỏi đuối nước. Nguồn: Trung Noong Hoi

Khi thấy hồ nước khá sâu, bé trai áo xanh đã nhanh trí đem chiếc xe scooter thả xuống hồ để em họ bám lấy, rồi kéo sát vào bờ. Ngay sau đó, người dân xung quanh kịp thời đến hỗ trợ, đưa bé trai lên bờ an toàn.

Video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, phản ứng nhanh nhạy và thông minh của bé trai nhận được nhiều lời khen ngợi của người xem.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Minh Thảo (SN 1994, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xác nhận, anh là bố của bé Đ. (9 tuổi), bé trai không may ngã xuống hồ trong video trên. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 25/7 tại khu vực hồ Noong Hoi thuộc xã Thuận Châu.

“Bé áo xanh trong video là Khắc Huy (9 tuổi) và bé áo cam là Hải Nam (7 tuổi). Ba bé là anh em họ của nhau”, anh Thảo nói.

Bé trai phản ứng nhanh nhạy khi thấy em họ ngã xuống hồ. Ảnh cắt từ clip

Anh Thảo kể, chiều tối hôm đó, con trai anh cùng 2 người anh em họ rủ nhau đi chơi ở khu vực hồ Noong Hoi, cách nhà khoảng 150m. Tò mò về con cá to bơi dưới hồ, con trai anh bám vào cột mốc, thò tay xuống chơi đùa, không may tuột tay ngã.

Thấy vậy, bé Khắc Huy nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình và tìm cách ứng cứu, trong khi đó bé Hải Nam chạy đi gọi người lớn.

Thấy mực nước sâu, bé Khắc Huy nhanh trí dùng chiếc xe scooter làm điểm bám để em họ bám chặt rồi kéo vào sát bờ. Khi người lớn đến hỗ trợ, con trai anh đã được đưa lên bờ an toàn.

“Lúc các con về nhà là khoảng 18h30, con trai tôi quần áo ướt nhẹp. Nghe các con kể lại, tôi cũng nắm được qua loa sự việc.

Khoảng 21h cùng ngày, tôi đến khu vực hồ, xin camera của người dân. Khi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, vợ chồng tôi mới thót tim sợ hãi. May mắn bé Huy và bé Nam phản ứng nhanh nhạy, cứu con thoát khỏi nguy hiểm”, anh kể.

Sau sự việc này, vợ chồng anh nhắc con trai không lại gần khu vực sông nước, ngoài ra cũng dạy bảo con kỹ lưỡng hơn về các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra để kịp thời né tránh.

“Con mới vào lớp 1. Sắp tới, chúng tôi sẽ cho con học bơi và các kỹ năng cần thiết khác”, anh Thảo nói.

Chị Lường Thị Phiêng (mẹ của bé Khắc Huy) rất bất ngờ khi theo dõi tình huống trong video. Thấy con phản ứng nhanh, dứt khoát, cứu em họ khỏi tình huống nguy hiểm, chị vui mừng.

“Con sinh ra ở vùng có nhiều ao hồ nên cũng được gia đình dạy bơi từ sớm. Ngoài ra, ở trường con cũng được các thầy cô cho tham gia các buổi học ngoại khóa, trang bị kỹ năng bơi lội và các kỹ năng quan trọng khác”, chị Phiêng chia sẻ về con trai út của mình.