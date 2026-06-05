Tháng 6/2022, một vụ mất tích tưởng chừng sẽ kết thúc trong bi kịch đã trở thành câu chuyện sinh tồn kỳ diệu khiến hàng triệu người Mỹ dõi theo. Nhân vật chính là Ryker Webb, cậu bé khi đó mới 3 tuổi, sống tại bang Montana, một mình chống chọi suốt 2 ngày giữa vùng hoang dã trước khi được tìm thấy trong tình trạng còn sống.

Cậu bé từng gặp biến cố đi lạc 2 ngày ở vùng hoang dã khi mới 3 tuổi. Ảnh: People

Biến mất chỉ trong vài phút

Chiều 3/6/2022, Ryker Webb chơi ở sân sau ngôi nhà của gia đình tại thị trấn Troy, bang Montana cùng cha và chú chó cưng. Tuy nhiên, khi cha vào nhà một lát rồi quay ra, cậu bé đã biến mất không dấu vết.

Gia đình cậu bé vô cùng đau khổ và lo lắng. Đến khoảng 17h cùng ngày, một người hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát về việc Ryker mất tích.

Lực lượng chức năng lập tức triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Tuy nhiên, công việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn khi khu vực này vừa hứng chịu những cơn giông dữ dội, địa hình rừng núi hiểm trở và là nơi sinh sống của nhiều loài thú hoang nguy hiểm như gấu đen và sư tử núi.

Cuộc tìm kiếm nghẹt thở và phép màu xuất hiện

Chó nghiệp vụ, máy bay không người lái, trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng nhiều đội cứu hộ được huy động để rà soát từng khu vực rừng núi rộng lớn.

Sáng 5/6/2022, một cặp vợ chồng sống cách nhà Ryker khoảng 3km bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ nhà kho. Khi tiến lại gần kiểm tra, họ phát hiện cậu bé đang co ro trong một chiếc túi đựng máy cắt cỏ. Ngay lập tức, họ báo cho lực lượng tìm kiếm.

Khi được tìm thấy, Ryker vẫn tỉnh táo. Dù đói, khát và bị lạnh sau 2 đêm ở một mình, cậu bé không gặp chấn thương nghiêm trọng nào, tờ People đưa tin mới đây.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Ryker đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy em bị mất nước nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Ryker ngồi trên giường bệnh với gương mặt thất thần sau khi được giải cứu đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bí ẩn về hành trình đi lạc

Cho đến nay, không ai biết chính xác Ryker đã trải qua những gì trong 2 ngày mất tích.

Theo ông Darren Short, cảnh sát trưởng hạt Lincoln, nhiều khả năng cậu bé đã đi lang thang trên những lối mòn quen thuộc phía sau nhà và tiếp tục bước sâu vào rừng thay vì quay trở lại.

Mẹ của Ryker cho biết, con trai rất thích ngắm bướm và tìm kiếm các loài côn trùng. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện nhiều tảng đá ven đường mòn bị lật lên, dấu hiệu cho thấy cậu bé có thể đã dừng chân để quan sát những con bọ ẩn mình dưới các phiến đá.

"Tôi nghĩ Ryker chỉ bị cuốn theo sự tò mò của trẻ nhỏ. Khi thời tiết chuyển xấu, em đã tìm được nơi trú ẩn trong nhà kho và ở đó cho đến khi được phát hiện", ông Darren Short nhận định.

Dù sống sót, những gì Ryker trải qua dường như để lại cú sốc tâm lý không nhỏ.

Theo cảnh sát trưởng Darren Short, sau 2 ngày cô độc, Ryker tỏ ra vô cùng hoảng sợ và mất phương hướng. "Cậu bé rất sợ hãi. Ánh mắt em chỉ thực sự thay đổi khi biết mình sắp được gặp lại cha mẹ", ông Short kể lại.

Khi Ryker trở về an toàn, gia đình em không giấu được sự xúc động sau 2 ngày sống trong lo lắng và bất an. Theo cảnh sát trưởng Darren Short, cha mẹ, anh chị em và ông bà của cậu bé đều có mặt, xúc động và vô cùng nhẹ nhõm khi em được tìm thấy.

Sau khi được điều trị 1 đêm tại bệnh viện, Ryker được xuất viện và nhanh chóng trở về nhà. Không lâu sau đó, cậu bé lại vui chơi cùng anh chị em như bao đứa trẻ khác.

Sau vụ việc gây chú ý, Ryker Webb hiện được cho là vẫn khỏe mạnh và an toàn. Tuy nhiên, cậu bé từng trải qua giai đoạn bị ảnh hưởng tâm lý, sốc nặng ngay sau biến cố. Gia đình cậu lựa chọn cuộc sống kín tiếng kể từ ngày con trai được tìm thấy.