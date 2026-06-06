Những cột khói đen khổng lồ bao trùm khu vực cảng Southampton (Anh) sau khi đám cháy bùng phát tại bãi lưu trữ xe trên đường West Bay Road. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng chục chiếc xe điện bị lửa thiêu hủy hoàn toàn, nhiều phương tiện chỉ còn lại khung kim loại cháy đen.

Theo Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Hampshire & Isle of Wight, lực lượng chức năng nhận được tin báo vào khoảng 4h20 sáng sau khi người dân xung quanh nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ khu vực bến cảng. Tại thời điểm cao nhất, 10 xe cứu hỏa, hai xe chở nước, một xe thang cùng nhiều phương tiện hỗ trợ đã được điều động để khống chế ngọn lửa.

Hiện trường vụ hoả hoạn.

Đại diện Jaecoo UK xác nhận các phương tiện bị ảnh hưởng thuộc quyền quản lý của National Vehicle Distribution và đã được khách hàng đặt mua. Hiện chưa rõ thiệt hại thực tế đối với người mua sẽ được xử lý ra sao, tuy nhiên, giá trị số xe bị cháy được ước tính lên tới gần 36 tỷ đồng, căn cứ theo mức giá khởi điểm khoảng 27.500 bảng Anh (gần 1 tỷ đồng) cho mỗi chiếc.

Ban đầu, phía cảng Southampton cho biết khoảng 25 phương tiện bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm đếm, con số được xác nhận là 33 xe.

Khoảng 33 chiếc xe điện bị cháy rụi.

Nhiều nhân chứng sống gần hiện trường cho biết họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ lớn vào rạng sáng. Ông Jacek Majchrzak, cư dân sống gần cảng, kể lại rằng ông nghe thấy nhiều tiếng "bùm, bùm" liên tiếp trước khi phát hiện những cột khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực bến cảng.

Một người dân khác cho biết đám cháy tạo ra lượng khói rất lớn cùng mùi khét nồng đặc trưng. Theo lời nhân chứng, phải tới khoảng 5h40 sáng ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định. Đại diện Jaecoo UK cho biết vụ việc đang được điều tra và chưa ghi nhận thương vong về người.

Đáng chú ý, các phương tiện liên quan được cho là những chiếc Jaecoo E5 - mẫu xe điện đầu tiên và hiện cũng là mẫu xe thuần điện duy nhất của thương hiệu Jaecoo tại Anh. Mẫu xe này được mở bán từ tháng 8/2025 và là một phần trong chiến lược mở rộng nhanh chóng của hãng xe Trung Quốc tại thị trường châu Âu.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Jaecoo đang có tốc độ tăng trưởng rất mạnh tại Anh. Mẫu SUV Jaecoo 7 từng trở thành mẫu xe mới bán chạy nhất thị trường Anh trong tháng 3/2026, vượt qua nhiều cái tên quen thuộc như Ford Puma hay Nissan Qashqai. Trong năm 2025, hãng đã bán được hơn 26.000 xe tại quốc gia này.

Vụ cháy cũng diễn ra chưa đầy một tháng trước khi Trung Quốc chính thức áp dụng bộ tiêu chuẩn an toàn pin xe điện mới từ ngày 1/7. Theo quy định mới, các nhà sản xuất phải chứng minh pin xe điện không bốc cháy hoặc phát nổ trong ít nhất hai giờ sau khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt - nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới cháy pin lithium-ion.

Bộ tiêu chuẩn mới được đánh giá là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay đối với ngành công nghiệp xe điện. Ngoài các bài kiểm tra liên quan tới cháy nổ, quy định còn bổ sung yêu cầu về khả năng chống va đập và độ an toàn khi sạc nhanh.

Jaecoo E5 - mẫu xe điện đầu tiên và hiện cũng là mẫu xe thuần điện duy nhất của thương hiệu Jaecoo tại Anh

Dù vụ việc tại Southampton gây nhiều chú ý, các chuyên gia vẫn cho rằng xe điện không có nguy cơ cháy cao hơn xe sử dụng động cơ đốt trong. Nhiều nghiên cứu tại Anh và châu Âu cho thấy tỷ lệ cháy trên xe điện vẫn thấp hơn đáng kể so với xe chạy xăng hoặc diesel. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, đám cháy liên quan đến pin lithium-ion thường khó dập tắt hơn và có nguy cơ tái bùng phát sau khi đã được khống chế.

Trong lúc chờ kết luận điều tra chính thức, vụ cháy 33 xe Jaecoo tại Southampton tiếp tục làm dấy lên những tranh luận giải pháp an toàn pin xe điện, đặc biệt khi ngành công nghiệp này đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Theo Dailymail

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