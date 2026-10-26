Lục quân Mỹ thử nghiệm pháo XM1776 MTC với khả năng bắn nhanh, rút nhanh (shoot-and-scoot) vượt trội, khiến ‘kẻ thù không biết đâu mà tìm’, biến trận địa hỏa lực thành ‘bóng ma’ trước radar đối phương.

Lục quân Mỹ vừa chính thức ra mắt và tiếp nhận các mẫu thử nghiệm đầu tiên của tổ hợp pháo tự hành bánh lốp cỡ đạn 155mm thế hệ mới mang tên XM1776 Mobile Tactical Cannon (MTC).

Các đại diện từ Hanwha Defense USA và Lục quân Mỹ ra mắt tổ hợp pháo tự hành mới XM1776 MTC (Mobile Tactical Cannon) tại Hội nghị và Triển lãm thường niên năm 2026 của Lục quân Mỹ (AUSA). Ảnh: hanwha.com

Do Hanwha Defense USA phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến của tháp pháo K9 Thunder, sự xuất hiện của pháo XM1776 MTC đánh dấu bước ngoặt chiến lược nhằm thay thế các dòng lựu pháo kéo M777 truyền thống, vốn ngày càng phơi bày nhiều điểm yếu trước sự phát triển của radar phản pháo và thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) trong tác chiến hiện đại.

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Điểm cốt lõi tạo nên sức mạnh chiến thuật của pháo XM1776 MTC nằm ở khả năng vận hành tự động hóa cao độ, kết hợp với cơ động vượt trội trên khung gầm bánh lốp hạng nặng.

Khác với các hệ thống lựu pháo kéo đòi hỏi hàng chục binh sĩ cùng nhiều thao tác cơ học phức tạp để triển khai hoặc thu hồi, pháo XM1776 MTC chỉ cần kíp điều khiển gọn nhẹ gồm 3 người.

Pháo tự hành K9 của Hanwha có thể bắn đạn pháo 155mm đi xa gấp gần hai lần so với lựu pháo M777 hiện tại của Lục quân Mỹ. Ảnh: Hanwha/taskandpurpose.com

Mọi công đoạn từ tiếp nhận dữ liệu phần tử bắn, định vị mục tiêu bằng vệ tinh, nạp đạn cho đến khai hỏa đều được thực hiện tự động hoàn toàn ngay bên trong cabin bọc thép đạt tiêu chuẩn bảo vệ cao, giúp giảm thiểu tối đa rủi ro cho pháo thủ trước mảnh văng đạn pháo hay thiết bị bay tự sát.

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Về thông số kỹ thuật và hỏa lực, pháo XM1776 MTC trang bị nòng pháo cỡ 155mm chuẩn L/52 dài khoảng 8 mét, cho phép đạt tầm bắn vượt trội lên tới 60 km khi sử dụng các loại đạn tăng tầm, hoặc đạn dẫn đường thông minh như M982 Excalibur.

Hệ thống nạp đạn tự động tiên tiến giúp pháo XM1776 MTC duy trì tốc độ bắn ấn tượng, đạt tới 9 phát mỗi phút, gấp hơn hai lần so với tốc độ bắn thực tế của lựu pháo M777.

Pháo tự hành XM1776 MTC (Mobile Tactical Cannon). Ảnh: defencesecurityasia.com

Sự kết hợp giữa tầm bắn xa và tốc độ ra đạn dồn dập cho phép pháo XM1776 MTC thực hiện các đòn tập kích hỏa lực hủy diệt vào các vị trí chỉ huy, kho tàng và trận địa pháo của đối phương trong thời gian cực ngắn.

Yếu tố then chốt giúp pháo XM1776 MTC đạt tới trạng thái "kẻ thù không biết đâu mà tìm" chính là học thuyết tác chiến "bắn nhanh, rút nhanh" (shoot-and-scoot).

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Tổ hợp này chỉ mất chưa đầy một phút để dừng xe, hạ chân chống thủy lực và trút hàng loạt quả đạn chính xác xuống mục tiêu, sau đó lập tức thu gọn cơ cấu và di chuyển khỏi vị trí bắn với tốc độ hành trình cao trên đường nhựa.

Việc rút lui tức thì ngay khi quả đạn cuối cùng vừa rời khỏi nòng pháo khiến các hệ thống radar trinh sát phản pháo hay UAV quan sát của đối phương dù xác định được tọa độ điểm nổ cũng hoàn toàn bất lực trong việc đáp trả, biến pháo XM1776 MTC thành "bóng ma" gieo rắc hiểm họa trên chiến trường.

(Theo hanwha.com, taskandpurpose.com, defencesecurityasia.com, armyrecognition.com)