Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ vừa khiến giới quan sát quân sự quốc tế xôn xao khi công khai đoạn video quay lại bài thử nghiệm chưa từng có của dòng tên lửa phòng không tầm xa Siper Block 2.

Phóng tên lửa tên lửa phòng không tầm xa Siper Block 2. VIDEO: Turkish Defence News

Không chỉ đơn thuần là đòn đánh chặn tầm cao tiêu chuẩn, quả tên lửa này đã thực hiện một thao tác kịch tính khi nhận lệnh cập nhật dữ liệu ngay trên hành trình bay, tức tốc quay đầu để tiêu diệt một mục tiêu hoàn toàn khác có giá trị tác chiến cao hơn mục tiêu xuất phát.

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Tên lửa Siper Block 2. Ảnh: defencesecurityasia.com

Xét về bản chất công nghệ, khả năng đổi mục tiêu giữa chừng không phải là một bài toán đơn giản đối với các dòng tên lửa phòng không tầm xa.

Khi một tên lửa rời khỏi bệ phóng, nó sẽ di chuyển theo quỹ đạo đánh chặn tối ưu được tính toán từ trước dựa trên vận tốc và hướng đi của mục tiêu ban đầu.

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Tuy nhiên, trong môi trường chiến tranh hiện đại khốc liệt, bức tranh không gian liên tục biến động. Việc một mục tiêu quan trọng hơn bất ngờ xuất hiện, chẳng hạn như máy bay cảnh báo sớm, máy bay chỉ huy hoặc một tên lửa hành trình nguy hiểm áp sát mặt biển, đòi hỏi hệ thống phòng thủ phải có phản ứng tức thì.

Tên lửa Siper Block 2 đã giải quyết triệt để bài toán này nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp phức tạp.

SIPER là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tiên tiến, có thể cạnh tranh với S-400 của Nga. Ảnh: Turkish Defence News

Trái tim tạo nên sự linh hoạt vượt trội của tên lửa Siper Block 2 nằm ở thuật toán dẫn đường pha giữa kết hợp đường truyền dữ liệu hai chiều.

Trong giai đoạn đầu và giữa của chuyến bay, tên lửa duy trì liên lạc liên tục với đài điều khiển hỏa lực mặt đất. Radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA thuộc tổ hợp sẽ liên tục quét không phận, tính toán lại độ ưu tiên của các mối đe dọa.

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Khi phát hiện một mục tiêu có độ nguy hiểm cao hơn, trung tâm chỉ huy sẽ phát lệnh ngắt khóa mục tiêu cũ và tải tọa độ mới cho tên lửa qua Data Link.

Ngay lập tức, máy tính điều khiển trên tên lửa tính toán lại quỹ đạo, điều khiển các cánh lái hướng cơ đòn và lực đẩy động cơ để bẻ hướng bay, mà không làm mất đi động năng cần thiết.

Tên lửa phòng không tầm xa SİPER-2, bước phát triển tiếp theo trong khả năng đánh chặn mục tiêu khí quyển của dòng SİPER, đã chứng minh khả năng thay đổi mục tiêu trong bài thử nghiệm. Ảnh: turdef.com

Khi đã áp sát khu vực mục tiêu mới ở khoảng cách tối ưu, tên lửa sẽ chuyển sang giai đoạn dẫn đường cuối, bằng việc kích hoạt đầu dò radar chủ động AGRAS băng tần cao.

Đầu dò tự phát chùm sóng radar để tự động khóa chặt mục tiêu, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào đài radar mặt đất và thực hiện đòn đánh chặn chính xác theo phương thức bắn và quên.

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Về thông số kỹ thuật, tên lửa Siper Block 2 sở hữu những chỉ số ấn tượng đối với một hệ thống phòng thủ tầm xa. Tên lửa có tầm bắn hiệu quả dao động từ 150 km đến hơn 180 km và trần bay đạt mốc 30 km.

Những thông số này cho phép tổ hợp đánh chặn hiệu quả nhiều loại mục tiêu bay khác nhau, từ máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa hành trình cho đến các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Tên lửa Siper Block 2 (SİPER-2), dòng tên lửa tầm xa thuộc hệ thống Vòm Thép. Ảnh: en.haberler.com

Việc thử nghiệm thành công khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay cực thấp sát mặt biển cũng cho thấy độ nhạy tuyệt vời của hệ thống, trước các diện tích phản xạ radar nhỏ và các nhiễu địa hình phức tạp.

Sự ra đời và hoàn thiện của tên lửa Siper Block 2 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

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Kỹ năng đổi mục tiêu giữa không trung không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu diệt mối đe dọa, mà còn tiết kiệm đáng kể số lượng tên lửa đánh chặn quý giá trong các kịch bản tác chiến cường độ cao.

(Theo defenceturkey.com, turdef.com, roketsan.com.tr, defencesecurityasia.com, jawawa.id, en.haberler.com, shiftdelete.net)