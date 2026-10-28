Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh bước chuyển mình chiến lược trong học thuyết tác chiến từ xa khi công bố phiên bản phóng từ mặt đất của dòng tên lửa hành trình giá rẻ AGM-188A Rust Dagger.

VIDEO: Zone 5 Technologies

Được phát triển ban đầu bởi hãng Zone 5 Technologies trong khuôn khổ chương trình Vũ khí tấn công tầm xa mở rộng (ERAM - Extended Range Attack Munition), tên lửa Rust Dagger không chỉ đại diện cho một bước tiến công nghệ đột phá mà còn là giải pháp cốt lõi giải quyết bài toán cạn kiệt kho đạn dược đắt đỏ trong các cuộc xung đột quy mô lớn hiện đại.

Về mặt công nghệ và thông số kỹ thuật, tên lửa AGM-188A Rust Dagger được tối ưu hóa như một giải pháp lai giữa tên lửa hành trình truyền thống và bom lượn dẫn đường.

Góc quay toàn cảnh về cuộc thử nghiệm bắn đạn thật của tên lửa tấn công tầm xa mở rộng (ERAM) diễn ra vào ngày 22/1/2025 tại Căn cứ Không quân Eglin, bang Florida. Ảnh/Video: Samuel King Jr., Không quân Mỹ/twz.com

Tên lửa GM-188A Rust Dagger có tổng khối lượng khoảng 225 kg, chiều dài 2,64 mét và mang theo đầu nổ phá đa công dụng nặng 45 kg đến 50 kg.

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Sử dụng động cơ phản lực turbojet cỡ nhỏ PBS TJ80, vũ khí này đạt tốc độ cận âm cao khoảng 690 km/h đến 735 km/h, cho phép vươn tới tầm bắn hành trình tiêu chuẩn từ 450 km đến hơn 460 km.

Khung vỏ tên lửa áp dụng vật liệu composite gia cường giúp giảm chi phí sản xuất xuống mức kỷ lục, chỉ khoảng 250.000 USD mỗi quả, tức bằng một phần tám so với các dòng tên lửa Tomahawk hay tên lửa JASSM truyền thống.

Ảnh: Thomas M. Barley, Không quân Mỹ/twz.com

Đặc biệt, hệ thống dẫn đường của tên lửa Rust Dagger tích hợp thiết bị định vị vệ tinh chống nhiễu mạnh mẽ, cho phép duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường chiến tranh điện tử dày đặc.

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Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt nâng cấp mới nhất là sự xuất hiện của phiên bản phóng từ mặt đất. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng máy bay chiến thuật như F-16, MiG-29 hay Su-27, biến thể phóng từ mặt đất được tích hợp bộ tầng đẩy khởi tốc nhiên liệu rắn và cơ cấu ống phóng dạng container linh hoạt.

Thiết kế này cho phép triển khai tên lửa Rust Dagger trực tiếp từ các xe tải dã chiến hoặc hệ thống pháo binh lục quân, giúp tăng tính cơ động, rút ngắn thời gian chuẩn bị chuyển trạng thái chiến đấu và mở ra năng lực răn đe tầm xa cho các lực lượng mặt đất mà không cần tới sự hỗ trợ liên tục của không quân.

Tên lửa Rusty Dagger triển khai từ bệ phóng đặt trên mặt đất. Ảnh: twz.com

Việc mở rộng từ biến thể không đối đất sang mặt đất (đất đối không) nằm trong kế hoạch xây dựng năng lực sản xuất quy mô công nghiệp chưa từng có của Mỹ và các đồng minh, hướng tới mục tiêu đạt sản lượng lên tới 7.500 quả mỗi năm.

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Trong bối cảnh các cuộc xung đột tiêu hao đòi hỏi số lượng vũ khí tiến công chính xác cực lớn, sự kết hợp giữa chi phí sản xuất thấp, khả năng chế tạo nhanh và tính linh hoạt trong phóng từ nhiều nền tảng giúp tên lửa AGM-188A Rust Dagger trở thành vũ khí chiến lược, tạo ra ưu thế áp đảo về số lượng và tái định hình học thuyết tác chiến đòn đánh tầm xa.

(Theo The War Zone/twz.com)