21h ngày 2/9, màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh diễn ra tại một số địa điểm thường lệ của Hà Nội.

Hồ Gươm, Công viên Thống nhất, hồ Tây, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia; vườn hoa Lạc Long Quân và hồ Văn Quán là những địa điểm Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9.

Hình ảnh tại khu vực hồ Gươm.

“Năm nay tròn 80 năm Quốc khánh, không khí náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Mọi người ai cũng hân hoan bởi đây ngày hội lớn của cả dân tộc,” hai bạn trẻ ở Cầu Giấy chia sẻ.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Tổng số lượng gồm 3.600 quả pháo tầm cao, 540 giàn tầm thấp, kinh phí thực hiện khoảng 13,45 tỷ đồng.

Pháo hoa rực sáng bầu trời ở sân vận động Mỹ Đình.

Trong khi đó ở khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn (TPCHM) trời mưa nhỏ khiến pháo hoa toả ra bị mù mịt, không được bắt mắt so với thông thường.

Nhiều người dân vẫn đội mưa thưởng thức pháo hoa trong ngày Quốc khánh.