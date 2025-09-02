Khoảng 400 quân nhân Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia lễ kỷ niệm sáng nay.

Sau khi diễu binh qua lễ đài, 4 khối quân nhân này tiếp tục diễu binh trên các tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền ra đến điểm tập kết cuối ở quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Đi đầu là 120 quân nhân thuộc đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Đây là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ.

Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp thêm mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự, đại diện cho 3 quân chủng của lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân.

Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Hồng quân Liên Xô đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày nay, quan hệ giữa các lực lượng vũ trang của Nga với Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng được củng cố, đoàn kết hữu nghị truyền thống và góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga lên tầm cao mới.

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Khối diễu binh Quân đội nhân dân Lào có 120 quân nhân. Quân đội nhân dân Lào được thành lập năm 1949. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với Quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Khối diễu binh Quân đội Hoàng gia Campuchia có 120 quân nhân. Quân đội Hoàng gia Campuchia đại diện cho lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Hiến binh.

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 không chỉ để tôn vinh những thành tựu của Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới - nhân tố quan trọng làm nên thành công cuộc Cách mạng tháng Tám trước đây và Việt Nam ngày nay.

Việc mời 4 nước cử quân nhân sang tham gia diễu binh thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước.

Không chỉ dành tình cảm sâu đậm với các chiến sĩ trong nước, người dân xem diễu binh cũng vô cùng niềm nở, nồng nhiệt chào đón quân nhân của 4 nước. Những quân nhân này đi đến đâu cũng được người dân bắt tay, chào mừng. Chắc hẳn, các quân nhân đã có khoảng thời gian với nhiều kỷ niệm về đất nước và con người Việt Nam.

Một số hình ảnh quân nhân 4 khối trên đường phố Hà Nội:

Khối diễu binh của Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trần Đức Anh

Các khối diễu binh nước ngoài đi qua phố Cửa Nam. Ảnh: Trần Đức Anh

Khối diễu binh của Quân đội Nga. Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trần Đức Anh

Khối diễu binh của Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Trần Đức Anh

Ảnh: Trọng Tùng

Khối diễu binh Quân đội Campuchia. Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Ảnh: Trọng Tùng

Người dân vẫy tay cảm ơn các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Nguyễn Huế

Các chiến sĩ Quân đội Campuchia niềm nở bắt tay với người dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế