Sáng 2/7, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là sự kết tinh tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự ghi nhận truyền thống cách mạng kiên cường của Sài Gòn - Gia Định trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính từ Bến Nhà Rồng, cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình lịch sử tìm ra con đường giải phóng dân tộc.

Mỗi khi nhắc đến Bến Nhà Rồng, trong tâm thức mỗi người Việt Nam lại vọng lên ký ức thiêng liêng "từ thành phố này Người đã ra đi". Từ nơi Người ra đi, dân tộc ta đã tìm thấy con đường độc lập, tự do; và hơn sáu thập kỷ sau, cũng chính thành phố ấy được giải phóng, thống nhất trọn vẹn, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, ngay từ những năm tháng đất nước còn tạm thời chia cắt, trong tâm thức đồng bào cả nước đã sáng lên niềm tin tất thắng vào ngày miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối, để thành phố phương Nam rực rỡ tên vàng Hồ Chí Minh.

"Hôm nay, sau 50 năm, chúng ta càng thấm thía rằng tên gọi ấy không chỉ là niềm tự hào của lịch sử, mà còn là yêu cầu của hiện tại và tương lai; không chỉ là danh xưng cao quý, mà là chuẩn mực để thành phố tự soi, tự sửa, tự vươn lên mỗi ngày", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá trong 40 năm đổi mới, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng.

Thành phố đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năm 2025, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách nhà nước, vượt mốc 800.000 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã xây dựng và lan tỏa bản sắc văn hóa rất riêng: cởi mở, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, nhân ái, sáng tạo.

"Trong khó khăn, thành phố càng nghĩa tình; trong thử thách, thành phố càng đoàn kết; trong biến động, thành phố càng thể hiện bản lĩnh và sức chống chịu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những phong trào chăm lo người nghèo, người có công, công nhân, người lao động nhập cư và những nghĩa cử trong thiên tai, dịch bệnh đã làm nên chiều sâu nhân văn của thành phố mang tên Bác.

6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng TPHCM thành siêu đô thị chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của TPHCM đã mở rộng, hội tụ các lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Chúng ta phải xây dựng TPHCM thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ hai, chuyển hóa thể chế, cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển và kết quả đo đếm được, thể hiện qua công trình hoàn thành, dịch vụ công tốt hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, chất lượng sống cao hơn; đi đầu cải cách hành chính, quản trị số, chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thu hút nhân tài.

Thứ ba, quy hoạch không gian đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và quốc tế; hạ tầng đi trước một bước, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, y tế, giáo dục, nhà ở, chống ngập và không gian xanh.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra sáng 2/7

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu; phát triển trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, công nghiệp văn hóa; tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

Thứ năm, chăm lo đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển, để người dân được thụ hưởng môi trường sống, giao thông, nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa tốt hơn...

Thứ sáu, xây dựng TPHCM thành trung tâm hội nhập quốc tế năng động, có bản sắc, có trách nhiệm; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh đô thị, an ninh con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "50 năm qua, TPHCM đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng TPHCM nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.