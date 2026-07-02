Tối 1/7, đông đảo người dân tập trung trước trụ sở UBND TPHCM (đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn) để chờ xem trình diễn 3D Mapping. Đây là một trong những điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật của chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Mặt tiền trụ sở UBND TPHCM hóa thành màn chiếu khổng lồ. Ánh sáng, âm nhạc và đồ họa số tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết việc Thành phố Sài Gòn - Gia Định được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để thành phố tiếp tục đổi mới, phát triển. Sau nửa thế kỷ, TPHCM đã trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Thông qua công nghệ 3D mapping, chương trình tái hiện hành trình phát triển của TPHCM từ khi chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân hào hứng ghi lại những hình ảnh ấn tượng.

Chương trình diễn ra trong hai tối 1 và 2/7, từ 19h30 đến 21h, tại khu vực trước trụ sở UBND TPHCM và phục vụ miễn phí cho người dân, du khách.