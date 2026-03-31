Cơn địa chấn từ xứ sở Kim Chi lại một lần nữa rung chuyển thị trường vũ khí toàn cầu khi Hanwha Aerospace chính thức trình làng biến thể pháo tự hành K9 Firepower 155mm/52 trên khung gầm bánh lốp 8x8. Không còn bó hẹp trong bộ xích sắt nặng nề của dòng K9 truyền thống, "tân binh" này là lời giải cho bài toán hỏa lực cơ động nhanh mà các quốc gia NATO đang ráo riết tìm kiếm. Liệu sự kết hợp giữa sức mạnh công phá đã được kiểm chứng và sự linh hoạt của bánh lốp/hơi có giúp Hàn Quốc bóp nghẹt các đối thủ châu Âu ngay trên sân nhà của họ?

Hanwha Aerospace vừa chính thức trình làng hệ thống pháo tự hành K9 Firepower bánh lốp 8x8 (hay còn gọi là K9 MH - Mobile Howitzer), một bước tiến chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu về pháo binh cơ động cao, dễ triển khai nhanh và tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn NATO.

Dựa trên khẩu pháo cỡ nòng 155mm/52 (là loại lựu pháo hiện đại có cỡ nòng 155mm và chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52), tiêu chuẩn NATO) đã được kiểm chứng qua K9 Thunder tracked (pháo tự hành K9 Thunder bánh xích), phiên bản bánh lốp này kết hợp hỏa lực mạnh mẽ với khả năng di chuyển đường bộ vượt trội, hứa hẹn trở thành “ngựa chiến” xuất khẩu cho các nước NATO và thị trường quốc tế đang tìm kiếm giải pháp thay thế linh hoạt hơn so với pháo bánh xích truyền thống.

Về mặt công nghệ cốt lõi, K9 Firepower giữ nguyên hệ thống pháo chính cỡ nòng 155mm/52 từ dòng K9 Thunder, đảm bảo khả năng tương thích đầy đủ với đạn dược tiêu chuẩn NATO và các loại đạn dẫn đường chính xác.

Khẩu pháo có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 40km với đạn nổ cao thông thường và đạt tới 70km khi sử dụng đạn tầm xa mở rộng hoặc đạn hỗ trợ tên lửa (RAP).

Hệ thống điều khiển hỏa lực kế thừa trực tiếp từ K9 giúp duy trì độ chính xác cao, hỗ trợ bắn đồng thời nhiều quả đạn (MRSI - Multiple Rounds Simultaneous Impact) và thực hiện nhiệm vụ Time-on-Target một cách hiệu quả.

Điểm nổi bật nhất nằm ở mức độ tự động hóa vượt trội: hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động cho phép khẩu đội chỉ cần 2-3 người vận hành từ cabin bọc thép, giảm đáng kể rủi ro cho nhân sự và duy trì tốc độ bắn cao lên đến 8-9 phát/phút trong giai đoạn burst (tối đa 8 phát/phút trong 3 phút liên tục).

So với phiên bản bánh xích K9 (chở 48 quả đạn), phiên bản bánh lốp mang theo khoảng 40 quả đạn và 192 quả thuốc nổ, một sự đánh đổi hợp lý để ưu tiên trọng lượng nhẹ hơn.

Điểm mạnh lớn nhất của K9 Firepower chính là khả năng cơ động chiến lược và chiến thuật. Được lắp trên khung gầm xe tải 8x8 (thiết kế linh hoạt, có thể tích hợp các chassis (khung gầm) Tatra, Doosan hay tương đương), hệ thống có trọng lượng chiến đấu dưới 40 tấn, nhẹ hơn đáng kể so với phiên bản bánh xích khoảng 47-48 tấn.

Nhờ vậy, pháo có thể di chuyển với tốc độ đường bộ lên đến 100km/h, phạm vi hoạt động 700km, không cần xe vận chuyển nặng và dễ dàng vượt cầu, đường sá dân sự.

Hệ thống chân chống (outriggers) bốn góc phía sau giúp ổn định khi bắn, cho phép khai hỏa quả đạn đầu tiên chỉ sau 20 giây dừng xe và trở lại trạng thái di chuyển chỉ trong 50 giây sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tính năng “shoot-and-scoot” (bắn và chạy) đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, khi pháo binh dễ bị phát hiện và phản công bởi drone, radar phản pháo hoặc tên lửa.

So với các đối thủ bánh lốp như CAESAR của Pháp hay RCH 155 của Đức, K9 Firepower nổi bật nhờ sự cân bằng giữa bảo vệ (cabin bọc thép), tự động hóa cao và khả năng chia sẻ linh kiện với hệ thống K9 tracked đã được nhiều nước NATO sử dụng, giúp giảm chi phí huấn luyện và hậu cần lâu dài.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm công nghệ rõ rệt, K9 Firepower cũng tồn tại một số hạn chế cần cân nhắc. Trọng lượng giảm và thiết kế bánh xe mang lại lợi thế đường bộ nhưng có thể làm giảm khả năng vượt địa hình gồ ghề, bùn lầy hoặc địa hình off-road khắc nghiệt so với phiên bản bánh xích truyền thống, dù hệ thống bơm lốp trung tâm (central tire inflation) đã được tích hợp để cải thiện.

Dung lượng đạn ít hơn cũng đòi hỏi phải bổ sung xe tiếp đạn (có thể dùng biến thể K10) thường xuyên hơn để duy trì hỏa lực liên tục.

Là phiên bản mới được phát triển từ cuối 2024 và dự kiến hoàn tất thử nghiệm vào giữa 2027, K9 Firepower chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế như K9 Thunder (đã được kiểm chứng ở nhiều cuộc xung đột), nên một số quốc gia có thể e ngại rủi ro ban đầu về độ tin cậy dài hạn.

Ngoài ra, việc phụ thuộc vào khung gầm xe tải thương mại đòi hỏi bảo dưỡng khung gầm tốt hơn so với khung gầm chuyên dụng bánh xích, dù tổng chi phí vận hành vẫn được đánh giá thấp hơn nhờ tính phổ biến của linh kiện dân sự.

Pháo tự hành K9 Firepower đại diện cho xu hướng pháo binh hiện đại: ưu tiên tính cơ động chiến lược, giảm nhân lực và khả năng tương tác cao trong môi trường NATO, thay vì chỉ tập trung vào hỏa lực thuần túy.

Với mức giá cạnh tranh của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, thiết kế “truck-agnostic” cho phép khách hàng tích hợp khung gầm nội địa và khả năng sản xuất offset, hệ thống này có tiềm năng lớn trong các cuộc đấu thầu pháo tự hành bánh lốp của châu Âu, Trung Đông và các đồng minh Mỹ.

Nếu Hanwha Aerospace tiếp tục tinh chỉnh dựa trên phản hồi thị trường, K9 Firepower không chỉ là phiên bản nâng cấp mà có thể trở thành một trong những giải pháp pháo 155mm 8x8 hàng đầu, cân bằng hoàn hảo giữa hỏa lực K9 Thunder quen thuộc và nhu cầu triển khai nhanh chóng của chiến tranh hiện đại.