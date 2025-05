Pháo Ceaser. Ảnh: Bulgarian Military

Theo trang tin quân sự Militarnyi, người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh, quân đội Ukraine mạnh mẽ là điều then chốt để đảm bảo an ninh quốc gia. Pháp đã cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua việc cung cấp các vũ khí do ngành công nghiệp quốc phòng của họ sản xuất.

Pháp hiện đã sẵn sàng tăng đáng kể tốc độ sản xuất pháo tự hành Ceasar, với kế hoạch cho xuất xưởng 12 chiếc một tháng. Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, Pháp chỉ sản xuất 2 hệ thống Ceaser mỗi tháng. Sau năm 2022, con số này tăng lên 6, rồi 8 và hiện tại công ty của Pháp đang mở rộng quy mô để sản xuất 12 khẩu pháo một tháng.

Hệ thống pháo tự hành Ceaser do Pháp sản xuất hiện là hệ thống pháo chính ở châu Âu. Thiết kế của mẫu pháo này ưu tiên tính cơ động, độ chính xác và khả năng triển khai nhanh chóng, khiến loại vũ khí này trở nên lý tưởng đối với Ukraine.

Pháo Ceaser nặng chưa tới 1,8 tấn, được lắp trên khung gầm xe tải, thường là Renault Sherpa, cho phép đạt tốc độ lên tới 90 km/h trên đường bộ và 50 km/h trên địa hình gồ ghề.

Các biến thể của Ceaser đáp ứng nhiều nhu cầu hoạt động khác nhau. Mẫu 6x6, được Pháp và Ukraine sử dụng, thường nhẹ và tiết kiệm chi phí hơn, phù hợp cho các thao tác nhanh. Phiên bản 8x8 thường mang lại độ ổn định và khả năng chịu tải lớn hơn.