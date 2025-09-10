Theo CNN, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng mới của Pháp, chỉ một ngày sau khi người tiền nhiệm François Bayrou bị phế truất.

"Tổng thống Macron đã yêu cầu tân Thủ tướng tham vấn các nhóm chính trị trong Quốc hội nhằm thông qua ngân sách quốc gia và xây dựng những thỏa thuận cần thiết cho các chính sách trong tương lai gần", phủ Tổng thống Pháp cho biết.

Ông Lecornu sau đó đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Macron, đồng thời cảm ơn ông Bayrou "vì đã can đảm bảo vệ đến cùng những niềm tin của mình". Lễ bàn giao chính thức giữa ông Lecornu và ông Bayrou sẽ diễn ra tại Văn phòng Thủ tướng vào trưa 10/9. Ông Lecornu là Thủ tướng thứ 7 dưới thời Tổng thống Macron kể từ năm 2017, và là Thủ tướng thứ 5 tính từ năm 2022.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và tân Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: NYT

Ông Sébastien Lecornu (39 tuổi) được coi là một chính khách dày dạn kinh nghiệm, là Bộ trưởng duy nhất phục vụ liên tục kể từ khi Tổng thống Macron nhậm chức năm 2017. Trước đó, ông Lecornu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, được biết tới với các chính sách tăng chi tiêu quốc phòng và tư vấn về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tân Thủ tướng Pháp khởi đầu sự nghiệp chính trị trong hàng ngũ đảng cánh hữu UMP (sau này là Les Républicains), từng làm trợ lý cho Bộ trưởng Quốc phòng Hervé Morin trước khi được bầu làm Thị trưởng Vernon năm 2014, khi mới 28 tuổi.

Năm 2017, sau khi ông Macron đắc cử Tổng thống, ông Lecornu gia nhập chính phủ và nhanh chóng trở thành nhân vật then chốt trong đội ngũ cầm quyền. Ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí: Quốc vụ khanh Bộ Môi trường, Bộ trưởng phụ trách Chính quyền địa phương, Bộ trưởng phụ trách Hải ngoại, và từ năm 2022 là Bộ trưởng Quốc phòng.