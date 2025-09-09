Thủ tướng Pháp Francois Bayrou bị phế truất sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ảnh: EFE

Theo đài RT và báo The Guardian, ông Bayrou, 74 tuổi sẽ nộp đơn từ chức cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào sáng nay (9/9). Ông Bayrou là thủ tướng Pháp thứ 2 liên tiếp dưới thời Tổng thống Macron bị phế truất sau khi ông Michel Barnier bị cách chức vào tháng 12/2024 chỉ sau 3 tháng tại nhiệm.

Tổng thống Pháp Macron đang phải đối mặt với thách thức bổ nhiệm thủ tướng thứ 3 chỉ trong một năm và thủ tướng thứ 5 kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 2 vào năm 2022. Văn phòng tổng thống Pháp cho biết, ông Macron sẽ đưa ra quyết định "trong những ngày tới".

Trong cuộc bỏ phiếu quan trọng diễn ra tại Quốc hội Pháp hôm 8/9, ông Bayrou nhận được 364 phiếu bất tín nhiệm và chỉ nhận được 194 phiếu tín nhiệm. Sau khi vượt qua 8 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trước đó, ông Bayrou đã tự mình đề xuất tiến hành cuộc bỏ phiếu này nhằm giành được sự ủng hộ của Quốc hội cho các biện pháp "thắt lưng buộc bụng", giúp giảm bớt gánh nặng nợ công của Pháp trước khi ngân sách được trình lên vào tháng 10.

Trong bài phát biểu tại quốc hội trước khi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra, ông Bayrou tuyên bố, "vũng lầy nợ nần không thể tránh khỏi" đang đe dọa nước Pháp và phải có một "thỏa hiệp" về ngân sách. Ông nói, nếu không tìm được sự hiểu biết và đồng thuận "tối thiểu" nào đó trong quốc hội đang chia rẽ, "hành động của chính phủ chắc chắn sẽ thất bại".

Việc ông Bayrou bị phế truất sẽ khiến Tổng thống Pháp Macron phải lựa chọn giữa việc bổ nhiệm một thủ tướng thuộc Đảng Xã hội để điều hành ngân sách thông qua quốc hội, đồng nghĩa từ bỏ quyền kiểm soát chính sách đối nội trên thực tế, hoặc tổ chức bầu cử sớm trong khi các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Đại hội quốc gia của bà Marine Le Pen đang chiếm lợi thế. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Macron đã chạm mức thấp kỷ lục, cả 2 lựa chọn đều có nguy cơ làm suy yếu thêm vị thế tổng thống của ông.