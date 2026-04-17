PHÁP LUÔN SÁT CÁNH CÙNG VIỆT NAM

Thưa Đại sứ, đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Pháp?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới những lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và chúc họ thành công trong trọng trách của mình. Lãnh đạo Pháp tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn dành cho Việt Nam, trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, nhằm hỗ trợ đất nước phát triển.

Pháp đặc biệt hoan nghênh các định hướng đã được xác định tại Đại hội 14, trong đó vạch ra một lộ trình đầy tham vọng cho sự phát triển của đất nước trong những thập kỷ tới.

Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới này, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chuyển đổi kinh tế, chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong chuyến thăm Việt Nam tháng 5/2025. Ảnh: Phạm Hải

Trong bối cảnh quốc tế ngày càng bất ổn, hòa bình và ổn định trở nên quan trọng hơn bao giờ hết như những điều kiện thiết yếu cho sự thành công của chương trình đầy tham vọng này. Pháp và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về vấn đề này, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và việc tìm kiếm các giải pháp tập thể cho những thách thức toàn cầu.

Quan hệ giữa Pháp và Việt Nam trên thực tế là một phần của lịch sử lâu dài, được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Ngay từ năm 1977, chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và việc ký kết các hiệp định hợp tác đầu tiên đã đặt nền móng cho một mối quan hệ đối tác lâu dài, không ngừng được củng cố qua nhiều thập kỷ.

Kể từ đó, Pháp luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những giai đoạn quan trọng của quá trình phát triển và mở cửa quốc tế, đặc biệt là sau khi tiến hành chính sách Đổi Mới.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mitterrand năm 1993 là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia đến từ một nước phương Tây lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, khi đó đang trong tình thế vô cùng khó khăn, vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của lệnh cấm vận.

Nước Pháp luôn ở bên cạnh Việt Nam để hỗ trợ trong việc thúc đẩy hội nhập vào các khuôn khổ đa phương và tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu, một đối tác đáng tin cậy và thiết yếu cho việc xây dựng tương lai. Nền tảng lịch sử vững chắc này vẫn là một yếu tố ổn định và dễ thấy trong mối quan hệ song phương của chúng ta ngày nay.

Đại sứ Olivier Brochet với những người phụ nữ của phường Phúc Tân tại sân chơi ở chân cầu Long Biên (Hà Nội). Nơi đây từng là bãi rác, sau đó được cải tạo thành sân chơi công viên rừng. Dự án có sự tài trợ một phần từ quỹ phát triển văn hóa chung của Đại sứ quán Pháp và Đại sứ quán Đức. Ảnh: Phạm Hải

Đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục trên nền tảng này, đồng thời theo đuổi tham vọng đổi mới cho giai đoạn 2030 và 2045, gắn kết phát triển kinh tế, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số và công nghệ. Động lực phát triển này sẽ tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Pháp đồng hành cùng Việt Nam để hỗ trợ những bước phát triển hướng tới sự tự chủ chiến lược lớn hơn. Đối thoại chính trị cấp cao, chất lượng các cuộc trao đổi và sự tương đồng về các nguyên tắc then chốt đều là những lợi thế để phát triển sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác của chúng ta.

VIỆT NAM CÓ NHỮNG MỤC TIÊU THAM VỌNG - PHÁP SỞ HỮU KINH NGHIỆM

Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nào để đạt được các mục tiêu phát triển và khẳng định vai trò ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế?

Từ nhiều năm qua, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực phát triển với một cách tiếp cận cụ thể dựa trên việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tài trợ các dự án nền tảng và các hoạt động hợp tác lâu dài.

Sự hợp tác này dựa trên tính chất bổ sung lẫn nhau rõ ràng: Việt Nam thể hiện những nhu cầu đầy tham vọng phù hợp với mục tiêu phát triển, trong khi Pháp sở hữu kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng được quốc tế công nhận rộng rãi, và Pháp sẵn sàng triển khai những kinh nghiệm và kỹ năng đó phục vụ cho mối quan hệ đối tác này.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet. Ảnh: Thế Sơn

Đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện là lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác của chúng ta. Theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị - Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành và hưởng ứng bài phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron trước giới thanh niên Việt Nam tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tháng 5/2025, Pháp sát cánh cùng các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ phát triển các năng lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khoa học công nghệ bền vững.

Chuyển đổi năng lượng như vậy sẽ là một lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Trong khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Pháp tích cực đóng góp, đặc biệt thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vào việc tài trợ và thực hiện các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và lưới điện.

Điều này đã được thể hiện rõ hơn tại diễn đàn Global Gateway Forum do Liên minh châu Âu tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2026.

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải mang lại tiềm năng hợp tác rất lớn, tiếp nối những thành quả chúng ta đã đạt được với dự án Tuyến Metro số 3 Hà Nội. Pháp là quốc gia hàng đầu về đổi mới công nghệ, rất mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng các dự án nền tảng như phát triển đường sắt, tàu điện ngầm đô thị và hàng không dân dụng. Đây là những lĩnh vực thiết yếu để thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường hội nhập khu vực của đất nước.

Hợp tác cũng có thể mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng cao. Pháp có nhiều giải pháp để cung cấp cho Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và không gian, nhằm giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự chủ chiến lược.

Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển bền vững và tự chủ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong logic phát triển có trách nhiệm và tạo ra giá trị cho đất nước.

Tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội - một dự án tiêu biểu cho hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Ảnh: Hoàng Hà

Y tế là một trụ cột hợp tác lịch sử của mối quan hệ Pháp - Việt, ngày nay được làm giàu thêm bởi các cách tiếp cận toàn diện như "One Health", nhằm giải quyết các thách thức đan xen giữa sức khỏe con người, động vật và môi trường. Từ nghiên cứu cơ bản đến sản xuất vắc xin (hoạt động hợp tác đối tác VNVC-Sanofi), sự hợp tác của chúng ta phục vụ cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Cuối cùng, trong bối cảnh quốc tế ngày càng bất ổn, Pháp và Việt Nam cùng chia sẻ trách nhiệm thúc đẩy hòa bình, ổn định và quản trị quốc tế hiệu quả. Pháp mong muốn tăng cường sự trao đổi với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và hỗ trợ vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc thúc đẩy các lợi ích chung toàn cầu.

Trong tất cả các lĩnh vực này, Pháp dự định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển bền vững, dựa trên mối quan hệ đối tác tin cậy, lâu dài có khả năng chống chịu trước các cuộc khủng hoảng và quyết tâm hướng tới tương lai.