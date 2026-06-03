Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng ngày 3/6 cho biết vừa ký văn bản xử phạt Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội do có nhiều hành vi vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm với số tiền phạt là 147,5 triệu đồng. Ngoài ra, công ty này phải nộp lại gần 450 triệu đồng tiền hàng hóa đã xuất bán.

Kinh doanh 4 loại mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT 700 (tinh chất vi kim dưỡng da chuyên sâu), số tiếp nhận Phiếu công bố 284606/25/CBMP-QLD cấp ngày 10/8/2025, có nhãn không ghi các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Doanh nghiệp này đã bán ra hơn 96,5 triệu đồng giá trị hàng hóa.

Ngoài ra, công ty kinh doanh 3 sản phẩm Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule (tinh chất chống lão hoá, thu nhỏ chân lông), số tiếp nhận Phiếu công bố 272676/25/CBMP-QLD cấp ngày 19/4/2025; VT Cica Collagen mask (mặt nạ giấy dưỡng da), số tiếp nhận Phiếu công bố 261209/24/CBMP-QLD cấp ngày 28/12/2024; Unove Deep Damage Repair Shampoo Sweet Breeze (dầu gội đầu), số tiếp nhận Phiếu công bố 278006/25/CBMP-QLD cấp ngày 9/6/2025 có nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Tổng số hàng hoá bán ra trị giá hơn 353 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty này thu hồi 4 loại mỹ phẩm trên và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Thu hồi, tiêu hủy 4 loại kem dưỡng da, dưỡng mắt

Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế cũng yêu cầu thu hồi và tiêu hủy 4 sản phẩm sau do doanh nghiệp này kinh doanh có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật:

- COSRX The Retinol 0.5 Oil (tinh chất dưỡng da), số tiếp nhận Phiếu công bố 272740/25/CBMP-QLD cấp ngày 19/4/2025

- SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream (kem dưỡng ẩm làm mờ vết thâm), số tiếp nhận Phiếu công bố 280127/25/CBMP-QLD cấp ngày 7/7/2025

- SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream (kem dưỡng mắt), số tiếp nhận Phiếu công bố 268800/25/CBMP-QLD cấp ngày 13/3/2025

- Paparecipe Collagen Peptide Serum (tinh chất dưỡng da), số tiếp nhận Phiếu công bố 289643/25/CBMP-QLD cấp ngày 9/9/2025.

Hồ sơ PIF gồm 4 phần chính: Tài liệu hành chính và tóm tắt sản phẩm; Chất lượng nguyên liệu; Chất lượng thành phẩm; An toàn và hiệu quả sản phẩm.