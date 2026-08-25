Chiều 25/8, ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Krông Năng cho biết, Công an xã vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với ông Nguyễn Mạnh K. (59 tuổi, trú thôn Đông Hồ) vì có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục em T.K.N. (SN 2009), người bị câm điếc bẩm sinh.

Ngoài việc bị phạt tiền, ông K. còn buộc phải công khai xin lỗi em N. tại trụ sở Công an xã Krông Năng, với sự chứng kiến của ông Phan Như Q. (bố nuôi).

Theo kết quả xác minh, khoảng 19h30 ngày 6/8, sau khi sử dụng rượu bia, ông K. đi bộ từ nhà sang phòng trọ của ông Phan Như Q. (cách khoảng 30m) để chơi. Tại đây, ông K. gặp ông Q. và em N. đang ở trong phòng. Sau đó, ông Q. đi đổ rác và nhờ ông K. ở lại trông em N. giúp.

Lúc này, em N. và ông K. cùng nhau chơi đùa, có những cử chỉ, hành động như nắm tay đùa giỡn qua lại. Sau đó ông K. đã có hành vi đụng chạm vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể em N.

Tại cơ quan công an, ông K. đã khai nhận hành vi nhiều lần sờ, chạm vào vùng nhạy cảm của em N. Lời khai này hoàn toàn phù hợp với các tài liệu và chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được.

Trước đó, ông Phan Như Q. phát hiện ông K. có hành động sàm sỡ với con gái nuôi của mình qua camera an ninh nên đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định không đủ căn cứ để xử lý hình sự.