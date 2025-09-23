Báo VietNamNet giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trình bày diễn văn khai mạc

Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng!

Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương và Quân khu 1!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 1; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; lãnh đạo thành phố Hà Nội và các tỉnh bạn (Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ); đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đặc biệt Đại hội xin được nhiệt liệt chào mừng 443 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho trên 140 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã về dự Đại hội. Đại hội chào mừng và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến dự, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội

Sự hiện diện của các đồng chí đại biểu, khách quý thể hiện sự quan tâm, là niềm động viên, cổ vũ to lớn đối với Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Thái Nguyên, nơi Người đã gắn bó trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc. Đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn nhớ ơn Người và mãi mãi khắc ghi những lời căn dặn của Người. Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr dự Đại hội

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí, những người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên đã cống hiến, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu vươn lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Song song với nhiệm vụ thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội lần thứ 14 của Đảng, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tổ chức thành công các đại hội đảng bộ các cấp.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành Trung ương. Với tinh thần trách nhiệm cao, các văn kiện trình tại Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp thu đầy đủ, sâu sắc những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết của Trung ương, các tổ chức Đảng, đoàn thể, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các văn kiện trình Đại hội hôm nay là sự kết tinh ý chí chính trị, niềm tin sắt son và khát vọng đổi mới của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên; thể hiện tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành khoa học, bài bản, đúng quy định. Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được Bộ Chính trị đánh giá cao và đồng ý cho Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được tổ chức Đại hội.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mang tính “bước ngoặt”, là mốc son trên con đường phát triển của tỉnh Thái Nguyên, cùng cả nước mở ra “kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”, được toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng.

Các đại biểu dự Đại hội

Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước có nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen. Với thế và lực đã tích lũy sau hơn 40 năm đổi mới, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; với quy mô mới, tầm vóc mới, khí thế mới, khát vọng mới, Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng tổng thể, toàn diện cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không chỉ của vùng trung du miền núi Bắc Bộ mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có các nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo, và đặc biệt Đại hội sẽ thảo luận, tham gia đóng góp cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kiên định mục tiêu, linh hoạt thích ứng, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển nhanh, bền vững.

Với những nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn đó, cùng sự đoàn kết, quyết tâm cao và niềm tin sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!