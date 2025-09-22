Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Trong phiên làm việc đầu tiên, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng, hoàn tất công tác chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức của sự kiện chính trị đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh phiên trù bị đại hội

Một trong những nội dung trọng tâm tại phiên trù bị là báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Báo cáo cho thấy các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các ý kiến tham gia đều mang tính xây dựng cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết và chiều sâu trong tư duy, đồng thời bày tỏ sự đồng thuận cao với nội dung các dự thảo.

Các đại biểu đánh giá các văn kiện trình Đại hội 14 được chuẩn bị công phu, khoa học, thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đặc biệt, việc tích hợp 3 văn kiện trình đại hội lần này được coi là bước đột phá trong tư duy chỉ đạo, bảo đảm sự thống nhất về định hướng, mục tiêu và giải pháp, đồng thời tạo thuận lợi cho việc triển khai, phổ biến và giám sát việc thực hiện nghị quyết sau đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội tỉnh Thái Nguyên

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất Trung ương tiếp tục quan tâm, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương vùng trung du và miền núi phía Bắc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề xuất nhấn mạnh nhu cầu đầu tư mạnh mẽ vào kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm phục vụ hiệu quả cho tiến trình chuyển đổi số.

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng được nghe 5 tham luận góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14, nghe công bố danh sách chia tổ thảo luận và các nội dung cần chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo của đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, nội quy, quy chế của đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy và thời gian làm việc trong các ngày làm việc chính thức của đại hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp thiết thực, góp phần vào thành công của đại hội.

Phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, sẽ diễn ra từ 7h30 ngày 23/9.