Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại cho biết, giải thưởng đã trở thành sự kiện thường niên uy tín, tôn vinh và động viên các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước.

Điểm đặc biệt của giải là không giới hạn đối tượng tham gia, ngôn ngữ hay hình thức thể hiện. “Sự đa dạng đó gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam”, ông nói.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Theo ông Thắng, sau 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đại hội 14 của Đảng tiếp tục tạo động lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, thông tin đối ngoại không chỉ dừng lại ở việc kể câu chuyện về Việt Nam mà cần truyền cảm hứng về một đất nước đổi mới, phản ánh tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế quốc gia. Ông kỳ vọng các tác phẩm dự thi có chiều sâu, thể hiện tư duy, khát vọng phát triển của dân tộc và định hướng hội nhập quốc tế.

Các tác phẩm cũng cần tăng tính lan tỏa, hội nhập, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cũng như người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Những sản phẩm được vinh danh sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, nỗ lực phát triển của Việt Nam ra thế giới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đồng thời mong muốn thu hút sự tham gia của giới trẻ, các KOL – những người góp phần định hình dòng chảy thông tin trên không gian mạng, qua đó lan tỏa hình ảnh Việt Nam một cách hiện đại, hấp dẫn và thuyết phục.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động giải thưởng