Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam”. Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng bổ sung “đối ngoại, hội nhập quốc tế” cùng với quốc phòng và an ninh là “nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. “Đối ngoại, hội nhập quốc tế” được đặt ở vị trí “chủ công”, ngang hàng với quốc phòng và an ninh.

Ngoại giao ngày nay tiếp tục bước vào giai đoạn mở rộng quan hệ đối ngoại với chủ trương “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ”.

Nếu trước Đổi mới, Việt Nam chỉ có quan hệ với hơn 100 quốc gia, thì đến năm 2025 đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc. Đặc biệt, việc nâng cấp các khuôn khổ quan hệ đối tác với các nước là bước đi quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Cuối tháng 10/2025, Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Anh trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện thứ 14 của Việt Nam.

Đối tác Chiến lược toàn diện là tầm cao nhất trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia khác. Đây là mối quan hệ sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục và văn hóa. Với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, các bên xác định gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng và toàn diện trên mọi lĩnh vực mà các bên cùng có lợi và hướng tới lòng tin chiến lược.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, việc Việt Nam có khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc) góp phần vào việc củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, nâng cao vị thế của đất nước. Việt Nam đã tiếp tục thực hiện một cách tích cực và chủ động đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ.

Nội hàm phong phú của các tuyên bố chung với các nước trong khuôn khổ cao nhất cũng như các thỏa thuận đa dạng đạt được với một đối tác có tiềm năng lớn về kinh tế, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh… mở ra những cơ hội rất có ý nghĩa để việc triển khai các chủ trương, đường lối lớn, quan trọng của Đảng, nhất là các nghị quyết trụ cột, có thêm các điều kiện cụ thể để đạt được những bước tiến, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Sau sự kiện nâng cấp quan hệ ngoại giao với Vương quốc Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã khẳng định: Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi mới cần được tận dụng hiệu quả. Việc tranh thủ các thỏa thuận quốc tế và các khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực trụ cột sẽ giúp Việt Nam bổ sung những nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển.

Trước những biến chuyển nhanh và khó lường của tình hình quốc tế, đối ngoại đã uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo và cơ động trong sách lược để thích ứng theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết cương, biết nhu”, “biết tiến, biết thoái”. Nhờ đó, Việt Nam vừa giữ vững được tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và xây dựng Tổ quốc, vừa khẳng định bản lĩnh, tin cậy và có trách nhiệm.