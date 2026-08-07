Ngày 7/8, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Đoàn Thanh niên Chính phủ phối hợp với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ bảo trợ truyền thông và Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức Lễ phát động triển khai Công trình thanh niên nhiệm kỳ "Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc".

Tham dự Chương trình ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng; ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng; ông Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ...

Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại chương trình. Ảnh: VGP

Đây là công trình thanh niên trọng điểm của Đoàn Thanh niên Chính phủ trong nhiệm kỳ 2025-2030 được Thường trực Đảng ủy Chính phủ phê duyệt, hướng tới phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng khu vực biên giới ngày càng sáng, xanh, an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thắp sáng con đường nơi biên cương

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cho biết, Trà Lĩnh là xã biên giới có vị trí quan trọng của tỉnh Cao Bằng. Việc lựa chọn địa phương làm nơi phát động công trình hôm nay nhằm tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ông Lâm cho hay, công trình đã gắn tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ với một nhiệm vụ chính trị cụ thể. Từ chủ trương của Đảng, bằng sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn, Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, những phần việc thiết thực đã được hình thành để phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân. Đây là cách đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những sản phẩm rõ ràng, có địa chỉ, có đối tượng thụ hưởng và có thể kiểm chứng hiệu quả.

"Mỗi ngọn đèn được thắp sáng nơi biên cương không chỉ soi rõ một con đường, mà còn góp phần đem lại sự an tâm cho nhân dân, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và làm sáng lên niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị đối với vùng biên giới. Mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường hôm nay không chỉ tạo nên một hình ảnh đẹp, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của độc lập, chủ quyền và khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc, trách nhiệm của mỗi người Việt Nam đối với non sông, đất nước", ông Lại Xuân Lâm chia sẻ.

Đoàn công tác thực hiện lễ ký kết. Ảnh: VGP

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải luôn ghi nhớ và hành động sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Lịch sử vẻ vang của Đoàn hòa trong lịch sử hào hùng của dân tộc; mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ Nhân dân, dựng xây, phát triển đất nước”.

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Chính phủ và Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức ký kết triển khai Công trình thanh niên nhiệm kỳ “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc”; phát động triển khai 5 công trình tại tỉnh Cao Bằng; trao tặng 30 phần quà tới học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trà Lĩnh. Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công công trình tại xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh, thể hiện quyết tâm đưa chủ trương vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu triển khai.

Đến nay, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã hoàn thành xây dựng 15 công trình tại các xã biên giới trên cả nước. Những công trình đầu tiên đã phát huy hiệu quả trong phục vụ dân sinh, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và góp phần tạo diện mạo mới cho nhiều địa bàn biên giới. Đây là nền tảng quan trọng để các đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng khoảng 250 công trình trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng cùng các đơn vị Khởi công công trình "Thắp sáng đường biên - đường cờ Tố quốc". Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ để triển khai Công trình theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ được bàn giao cho địa phương và đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp quản lý, bảo trì, phát huy giá trị sử dụng lâu dài, phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Với quy mô triển khai trên toàn bộ các xã biên giới, Công trình thanh niên nhiệm kỳ “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” không chỉ góp phần xây dựng hạ tầng phục vụ dân sinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Chính phủ.

Mỗi tuyến đường được thắp sáng, mỗi lá cờ Tổ quốc tung bay nơi biên cương sẽ trở thành biểu tượng sinh động của niềm tin, ý chí và sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; giữa tuổi trẻ Chính phủ với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của đất nước.