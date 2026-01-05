Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương và tích cực tham gia các hoạt động do thành phố, địa phương phát động, đồng thời, nâng cao nhận thức và cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đánh giá một trong những điểm sáng rực rỡ nhất chính là việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025 lần đầu tiên tại thành phố.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XN

"Sự kiện này không chỉ diễn ra tốt đẹp sau tuần lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam mà còn để lại hiệu ứng mạnh mẽ, gây tiếng vang rất lớn trong dư luận quốc tế", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện lớn của các tôn giáo khác cũng diễn ra sôi động như Kỷ niệm 100 năm đạo Cao Đài, 100 năm đạo Tin Lành có mặt tại TPHCM, Đại hội lần thứ 7 của Hồi giáo với việc đổi tên chính thức thành Cộng đồng Hồi giáo Islam TPHCM.

Vị thế “siêu đô thị” về kinh tế lẫn tôn giáo của TPHCM là không thể phủ nhận khi là nơi quy tụ 53 dân tộc thiểu số và hơn 4 triệu tín đồ tôn giáo - con số đứng đầu cả nước. Thành phố hiện có 13 tôn giáo với 33 tổ chức được Nhà nước công nhận, cùng hệ thống trụ sở của các giáo hội lớn như Tổng giáo phận TPHCM, Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ sở Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)…

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc lưu ý, Sở Dân Tộc và Tôn giáo TPHCM quan tâm tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kết nối hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trong công tác dân tộc, tôn giáo…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: XN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, tại địa phương “trọng điểm về tôn giáo” như TPHCM thì mọi chính sách và hành động đều phải hướng đến sự thiết thực, luôn giữ vững sự chân thành với đồng bào.

Bên cạnh những khó khăn về nhân sự sau khi thành phố thực hiện hợp nhất hai mảng dân tộc-tôn giáo và sáp nhập các đơn vị hành chính, ông Bảy chia sẻ lo lắng khi nhiều cán bộ dày dạn kinh nghiệm đã chuyển công tác hoặc nghỉ chế độ, dẫn đến những “bỡ ngỡ, lúng túng” trong triển khai nhiệm vụ.

Để tháo gỡ, ông đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo rà soát kỹ lưỡng, phối hợp với Sở Nội vụ để tăng cường biên chế, đặc biệt là cấp cơ sở và nhấn mạnh việc tập huấn phải đi vào thực tế.

Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, một trong những điểm sáng của năm 2025 là Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu kịp thời để HĐND thành phố ban hành 3 nghị quyết quan trọng về chính sách dân tộc, tôn giáo. Ông khuyến khích cán bộ mạnh dạn nghiên cứu, vận dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương để đề xuất các chính sách đặc thù.

Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Ảnh: XN

Đối với vấn đề khiếu nại, đặc biệt là đất đai tôn giáo vốn luôn phức tạp, ông Bảy yêu cầu phải kiên trì và xử lý hài hòa các mối quan hệ. Ông gợi mở hướng đi mới là phát huy vai trò của các chuyên gia, luật sư để có những tiếng nói độc lập, khách quan, giúp tăng tính thuyết phục khi giải quyết các vụ việc tồn đọng.