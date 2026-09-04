Ngày 4/9, TAND khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Phương Thảo (43 tuổi) 9 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Anh Vũ (40 tuổi, chồng của Thảo) 8 năm tù; Thạch Trọng, Nguyễn Ngọc Thảo (19 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (44 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp, TPHCM) mỗi người 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Thiện Chí

Theo cáo trạng, Thảo biết ông H. (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam tìm vợ nên nảy sinh ý định lừa đảo. Người phụ nữ biết tiếng Trung, dùng tên giả "Võ Thị Bích Huyền" để tiếp cận, hứa hẹn môi giới tìm vợ cho ông H.

Sau đó, Thảo lên kế hoạch dựng màn kịch “gia đình cô dâu” để chiếm đoạt tiền.

Thảo phân vai Nguyễn Ngọc Thảo đóng giả cô dâu với tên Lê Thị Phù Dung; Hoàng Oanh đóng giả mẹ cô dâu; chồng Thảo là Nguyễn Hoàng Anh Vũ đóng giả chú ruột, còn Thạch Trọng đóng giả người hàng xóm.

Trước đó, Thảo từng giới thiệu một người khác nhưng ông H. không đồng ý. Sau đó, Trọng giới thiệu Nguyễn Ngọc Thảo cho Thảo và được hứa trả công 5 triệu đồng. Thảo tiếp tục thuê một căn nhà tại xã Tân Hòa để làm “nhà cô dâu”.

Ngày 7/4/2025, Thảo thuê ô tô đưa Nguyễn Ngọc Thảo và Thạch Trọng đến TPHCM gặp ông H. Trên đường đi, Thảo đưa cho Ngọc Thảo căn cước công dân giả và yêu cầu sử dụng tên Lê Thị Phù Dung.

Tại TPHCM, Thảo giới thiệu Ngọc Thảo là cô dâu tương lai, Oanh là mẹ cô dâu và Trọng là người quen. Sau cuộc gặp, Thảo thông báo ông H. đồng ý kết hôn và cả nhóm tiếp tục chuẩn bị kịch bản.

Sau đó, Thảo cùng đồng bọn đưa ông H. về căn nhà thuê ở xã Tân Hòa để “ra mắt gia đình”. Tại đây, các bị cáo tiếp tục đóng giả những người thân của cô dâu.

Sau màn ra mắt, Thảo nói gia đình cô dâu đã đồng ý cho hai người kết hôn và yêu cầu ông H. đưa 70 triệu đồng. Người đàn ông Trung Quốc tin tưởng, giao tiền và ký giấy thỏa thuận do Thảo chuẩn bị.

Sau đó, nhóm đưa ông H. đến Mỹ Tho và TPHCM, tiếp tục giả vờ làm thủ tục giấy tờ để chuẩn bị kết hôn. Ngày 12/4/2025, Thảo yêu cầu ông này đưa thêm tiền.

Sau đó, ông H. quay về nước. Ngày 19/4/2025, Thảo cùng đồng bọn lên sân bay Tân Sơn Nhất đón ông H. và cha ruột của người đàn ông này sang Việt Nam làm lễ cưới.

Cả nhóm đưa cha con ông H. về Mỹ Tho. Trên đường đi, Thảo tiếp tục yêu cầu ông H. đưa 175 triệu đồng, tương đương 50.000 nhân dân tệ.

Nhận tiền xong, Thảo ký giấy cam kết và đưa cha con ông H. đi chuẩn bị cho lễ cưới. Nhóm còn đưa họ đi thuê đồ cưới, cắt tóc. Theo đó, Thảo đưa hai cha con nạn nhân đi cắt tóc tại hai tiệm khác nhau. Lợi dụng lúc không ai để ý, Thảo và Nguyễn Ngọc Thảo lên ô tô cùng đồng bọn tẩu thoát, chặn số điện thoại, tắt máy, bỏ lại cha con ông H.

Sau khi nghi ngờ bị lừa, ông H. đến công an trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an bắt giữ Thảo, Vũ, Trọng, Ngọc Thảo và Oanh, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan vụ án.