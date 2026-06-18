Sáng 18/6, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm bà T.T.T. (SN 1962, trú tại thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 17/6, bà H.T.L. đến thăm bà T. và anh H.T.C. (SN 1983, con trai bà T.). Cả hai mẹ con bà T. đều mắc bệnh tâm thần.

Người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm hai mẹ con bà T. trong đêm. Ảnh: Dũng Anh

Khi đến nơi, bà L. không thấy hai mẹ con bà T. ở nhà. Tại khu vực bến nước phía sau nhà, bà phát hiện 3 chiếc dép nhựa được xác định là của bà T. và anh C. nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh C.