Vào khoảng 8h cùng ngày, Công an xã Ngọc Chiến nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới dưới suối Chiến thuộc khu vực bản Lọng Cang.

Khu vực phát hiện thi thể nam giới. Ảnh: A Của

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra và xác định danh tính. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng, bên hông có đeo vỏ bao dao đi rừng bằng gỗ.

Thi thể được phát hiện ở suối Chiến. Ảnh: A Của

Qua rà soát, xác minh trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định danh tính nạn nhân là ông Lò Văn C. (SN 1962, trú bản Lướt, xã Ngọc Chiến), người mất tích do lũ cuốn từ tháng 9/2025.

Thi thể ông C. đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.