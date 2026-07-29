Ngày 29/7, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai) cho biết đã phối hợp với các cộng tác viên trên cả nước phục dựng nhiều tấm ảnh kỷ vật của các liệt sĩ, với mong muốn góp phần xác minh danh tính và kết nối các anh hùng liệt sĩ với thân nhân sau nhiều thập kỷ.

Từ bức ảnh mờ nhòe đã phục dựng thành ảnh rõ nét có màu sắc. Ảnh: Đội K72

Đây là những kỷ vật được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức (TP Đồng Nai). Trải qua nhiều năm chôn vùi dưới lòng đất, các bức ảnh đều đã nhòe mờ, hư hỏng nặng, nhiều chi tiết gần như không còn nhận diện được.

Theo Đội K72, các cộng tác viên đã dành nhiều thời gian xử lý, phục dựng từng chi tiết trên những tấm ảnh cũ bằng công nghệ số. Đơn vị kỳ vọng những hình ảnh sau phục dựng sẽ trở thành đầu mối quan trọng, giúp thân nhân nhận diện người thân, cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác minh danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Là một trong những người tham gia phục dựng bức ảnh tập thể các chiến sĩ, bạn Hồng Phú chia sẻ niềm xúc động khi được góp sức vào hành trình ý nghĩa này.

"Tôi vinh dự được tham gia khôi phục bức ảnh và kính tặng bức ảnh quý giá do chính tôi phục dựng. Tôi hy vọng hình ảnh rõ nét hơn sẽ giúp thân nhân các liệt sĩ dễ dàng nhận ra người thân của mình, qua đó góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình", bạn Hồng Phú bày tỏ.

Bức ảnh chân dung được tìm thấy tại hố chôn tập thể liệt sĩ xã Minh Đức được phục dựng. Ảnh: Đội K72

Ngoài ra, trong quá trình khai quật, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện nhiều di vật còn sót lại của các liệt sĩ như bút, đồng hồ đeo tay, hũ tăm, súng AK, hộp tiếp đạn cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai, sau nửa tháng triển khai tìm kiếm, Đội K72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức.

Ban Chỉ đạo mong muốn sau khi công bố thông tin, các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và người dân nếu nhận ra bất kỳ chi tiết nào từ các di vật, hình ảnh được phục dựng sẽ chủ động cung cấp thông tin để phục vụ việc xác định danh tính các liệt sĩ.

Trong thời gian tới, Đội K72 sẽ tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Minh Đức với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.