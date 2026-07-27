Tối 27/7, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 27/7, tại khu vực rãnh mộ phát hiện thứ hai, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò dựa trên thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật kèm theo.

Ngày 24/7, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành đào thăm dò theo lời kể của các nhân chứng, phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn. Đến nay, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ mới này. Ảnh: Nguyễn Huế

Tính đến hết hôm nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 125 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 bộ hài cốt tập thể đã được bóc tách và 3 bộ hài cốt tập thể chưa bóc tách.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

TPHCM thu mẫu ADN thân nhân, xác định danh tính liệt sĩ chưa biết tên UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch rà soát, cập nhật thông tin và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trong năm 2026. Việc rà soát dữ liệu hoàn thành trước ngày 27/7; thu mẫu ADN triển khai sau đó, theo lịch của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Đối tượng ưu tiên là thân nhân theo dòng họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định phần mộ hoặc có phần mộ nhưng không có hài cốt, theo thứ tự: mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ, bác/cậu/dì ruột của mẹ liệt sĩ, con của chị em gái mẹ liệt sĩ và con của chị em gái liệt sĩ. Liệt sĩ nữ được lập danh sách và ưu tiên riêng theo hướng dẫn của Bộ Công an. Người thờ cúng hoặc hưởng trợ cấp cần cung cấp thông tin ít nhất 2 thân nhân dòng họ ngoại còn sống; người tự nguyện lấy mẫu sẽ ký phiếu tích hợp dữ liệu ADN vào cơ sở dữ liệu căn cước. Với người cao tuổi, sức khỏe yếu, cơ quan chức năng tổ chức thu mẫu lưu động hoặc tại nơi cư trú. Công an TPHCM là đầu mối chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các phường, xã triển khai thực hiện.

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