Muỗi lần đầu tiên xuất hiện ở Iceland. Ảnh: BBC

Hãng BBC đưa tin, Bjorn Hjaltason, một người say mê côn trùng, đã bất ngờ nhìn thấy muỗi trong vài đêm hồi tuần trước sau khi dùng dây thừng tẩm rượu để quan sát bướm đêm. Ông Hjaltason phát hiện 2 con muỗi cái và 1 con muỗi đực thuộc loại muỗi vằn. Đây là một trong số ít loài muỗi có thể sống sót qua mùa đông.

Trước khi phát hiện trên được công bố, Iceland là một trong 2 nơi chưa từng có muỗi trên thế giới. Nơi duy nhất còn lại trên thế giới không có muỗi là Nam Cực.

Những con muỗi hiếm gặp trên được tìm thấy ở thung lũng băng Kjos, tây nam thủ đô Reykjavik. Ông Hjaltason đã chia sẻ phát hiện của mình trên một trang Facebook dành cho động vật hoang dã địa phương cùng với hình ảnh của những con côn trùng đi kèm mô tả "một sinh vật kỳ lạ trên một dải ruy băng rượu vang đỏ".

"Tôi có thể nói ngay rằng đây là thứ tôi chưa từng thấy trước đây", ông Hjaltason bày tỏ. Bài viết của ông Hjaltason đã được trang tin Morgunblaðið của Iceland chia sẻ cùng câu bình luận "pháo đài cuối cùng dường như đã sụp đổ".

Ông Hjaltason đã gửi các con côn trùng này đến Viện Lịch sử Tự nhiên Iceland để kiểm định. Sau đó, nhà côn trùng học Matthías Alfreðsson đã nhận diện và cho hay, loại muỗi trên phổ biến tại nhiều nơi ở châu Âu và Bắc Phi nhưng không rõ chúng tới Iceland bằng cách nào.

Theo tờ World Population Review, khí hậu lạnh giá của Iceland và việc thiếu nước tù đọng, nơi côn trùng có thể sinh sản, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vắng bóng muỗi ở quốc gia này.