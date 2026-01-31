Theo ghi nhận thực tế của PV VietNamNet, trong khuôn viên nghĩa trang Giò Gà có hàng trăm ngôi mộ được xây dựng san sát nhau trong một thời gian ngắn. Các ngôi mộ này đều không có tên tuổi người mất, không có hương khói. Chúng hoàn toàn không mang giá trị tâm linh mà chỉ đơn thuần được dựng lên để “giữ chỗ”.

Hàng trăm ngôi mộ không có hài cốt tại nghĩa trang Giò Gà.

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết, trước đây, nghĩa trang được chia thành hai khu: khu mộ khô (an táng sau cải táng) và khu mộ tươi dành cho trường hợp không hỏa táng. Sau khoảng 4-5 năm, các ngôi mộ tươi sẽ được bốc và chuyển về khu mộ khô.

Tuy nhiên, sau này, 100% người dân qua đời đều hỏa táng nên không còn hình thức chôn mộ tươi. Do vậy, khu vực mộ tươi đã phát sinh tình trạng lấn chiếm xây mộ trái phép, đổ chất thải gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Để tránh phát sinh vi phạm, cán bộ và nhân dân thôn Triều Khúc đã đề xuất UBND xã Tân Triều (trước sáp nhập) cho phép xây dựng mộ chờ trên phần diện tích đất này.

Những ngôi mộ được xây dựng san sát trên khu đất.

Sau khi được UBND xã Tân Triều đưa ra chủ trương, cơ sở thôn Triều Khúc đã xây dựng 367 ngôi mộ chờ, gồm 243 mộ đôi và 124 mộ đơn. Toàn bộ số mộ này được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Theo đại diện UBND phường Thanh Liệt, hiện nay có 36/367 ngôi mộ chờ đã được người dân sử dụng. Kết quả kiểm tra cho thấy các trường hợp an táng đều là mộ của người dân Triều Khúc, không có người dân địa phương khác đến chôn cất. Các trường hợp đều có biên bản bàn giao mộ và bàn giao kinh phí xây dựng với tổ dân phố theo quy định.

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết có 6 ngôi mộ mới phát sinh do người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng trái phép trên phần đất trống. Chính quyền phường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xử lý dứt điểm, buộc giải tỏa và trả lại nguyên trạng mặt bằng.

Lãnh đạo Công an phường Thanh Liệt cho hay, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.