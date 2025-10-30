Theo Nghị định, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc biên chế các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành, sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách đặc thù.

Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở (đối với người hưởng lương) hoặc bằng 0,5 lần phụ cấp quân hàm binh nhì (đối với hạ sĩ quan, binh sĩ).

Ngoài ra, họ được hưởng phụ cấp đặc thù hàng tháng bằng 20% tiền lương và phụ cấp hiện hưởng khi làm nhiệm vụ trong nước và 100% tiền lương, phụ cấp khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Trường hợp không đủ tháng công tác, mức hưởng được tính theo số ngày thực tế làm nhiệm vụ.

Khi làm nhiệm vụ trong nước, mỗi người được ăn thêm bằng 1 lần mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh. Khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, mức ăn thêm được tăng gấp đôi. Khoản ăn thêm này được đưa vào bữa ăn, không thanh toán bằng tiền mặt.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được bồi dưỡng 0,2 lần mức lương cơ sở/người/ngày (tính theo ngày thực tế làm nhiệm vụ, kể cả thời gian cơ động lực lượng).

Bên cạnh đó, mỗi người được bồi dưỡng sức khỏe 1,5 triệu đồng/lần, tối đa 2 lần/năm, tùy theo thời gian thực hiện nhiệm vụ. Khi mức lương cơ sở điều chỉnh tăng, mức bồi dưỡng cũng tăng tương ứng.

Các đội tìm kiếm, quy tập được cấp trang phục chuyên dùng bằng hiện vật theo quy định. Riêng đội trưởng, chính trị viên, phó đội trưởng, chính trị viên phó được hỗ trợ tiền điện thoại 200.000 đồng/tháng, điều chỉnh tăng tương ứng khi mức lương cơ sở tăng.

Quy định khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài

Khi làm nhiệm vụ tại nước bạn, lực lượng tìm kiếm, quy tập được hưởng thêm phụ cấp khu vực bằng 1 lần mức lương cơ sở/tháng (hoặc tương đương phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ).

Những người làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia được hỗ trợ học ngoại ngữ (tiếng Lào, tiếng Campuchia) với mức tối đa 2 triệu đồng/người/năm, thời gian không quá 3 năm.

Trường hợp bị thương, bị bệnh trong khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, cán bộ, chiến sĩ được thanh toán toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế nước sở tại, đồng thời được hưởng tiền bồi dưỡng và ăn thêm như quy định. Nếu chuyển về nước điều trị, chi phí vận chuyển được thanh toán theo thực tế.

Đặc biệt, thời gian công tác ở nước ngoài được quy đổi 1 năm bằng 1,5 năm để tính hưởng trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ.

Quy định chi trả và tổ chức thực hiện

Các chế độ, chính sách và trang phục chuyên dùng được đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp phát và thanh quyết toán theo quy định.

Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù và hỗ trợ điện thoại được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài lực lượng trực tiếp, nghị định này còn quy định chế độ, chính sách đối với thành viên ban chỉ đạo, ban công tác đặc biệt, ủy ban chuyên trách, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia cùng những người được huy động, phối hợp tìm kiếm hoặc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ.

Việc ban hành Nghị định này nhằm bảo đảm điều kiện vật chất, tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn lại trên cả nước và ở nước ngoài.