Sáng 18/12, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Hưng Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.

Trước đó, khoảng 21h tối qua (17/12), người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên bàng hoàng phát hiện hai cha con (chưa rõ danh tính) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con.