Ngày 30/11, Công an xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo truy tìm tung tích người đàn ông tử vong (chưa rõ danh tính), được phát hiện tại khu vực bờ hồ cảnh quan Madagui.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: N.N

Theo cơ quan công an, khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu vực bờ hồ cảnh quan Madagui, thôn 6, xã Đạ Huoai. Nạn nhân khoảng 40 tuổi, mặc quần đùi màu xanh, áo mưa nilon màu cam và nằm nghiêng trên một chiếc xe đạp.

Nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kiểm tra ban đầu cho thấy nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, chưa xác định được danh tính.

Hiện Công an xã Đạ Huoai đã lập hồ sơ và thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp xác minh tung tích nạn nhân.