Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (19/10), đoạn dốc cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TPHCM.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HC.

Theo người dân chứng kiến, người đàn ông hơn 50 tuổi lái xe máy BKS 59V1-361.xx lưu thông qua cầu Bình Lợi theo hướng cầu vượt Linh Xuân đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi đang đổ dốc cầu Bình Lợi, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, chiếc xe máy bất ngờ mất lái khiến nạn nhân ngã xuống đường trong lúc xe vẫn di chuyển. Nạn nhân nằm bất động trên đường, xe máy tiếp tục trượt dốc cầu thêm hàng chục mét, đổ vào dải bê tông phân cách làn đường cầu Bình Lợi.

Xe máy đổ vào dải phân cách trên cầu Bình Lợi, cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 30m. Ảnh: TK.

Ghi nhận tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm cách xe máy khoảng 30m, trên mặt đường có vết cày kéo dài.

Do một phần đường qua cầu Bình Lợi bị phong tỏa khiến giao thông theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT phải điều tiết từ dưới chân cầu để tránh tình trạng kẹt xe.

Giao thông qua cầu Bình Lợi theo hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn ứ kéo dài. Ảnh: TK.

Đến hơn 12h30 cùng ngày, hiện trường mới được xử lý di dời. Cảnh sát đang trích xuất camera an ninh, điều tra nguyên nhân vụ việc.