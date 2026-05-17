Chiều 17/5, ghi nhận tại một số tuyến phố trung tâm tỉnh Quảng Ninh sau cơn mưa lớn, nước ngập sâu, có nơi cao quá đầu gối người lớn.

Tại đường Tô Hiến Thành, do nước dâng nhanh, lực lượng chức năng đã phải căng dây, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn, không cho phương tiện di chuyển qua khu vực ngập.

Nhiều đoạn đường tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh ngập sâu. Ảnh: Phạm Công

Ngập úng cũng khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa hoặc hạn chế tiếp khách do nước tràn vào, làm hoạt động kinh doanh đình trệ.



Lực lượng chức năng phải căng dây từ đầu đoạn ngập để ngăn phương tiện không di chuyển qua. Ảnh: Phạm Công

Trong khi đó, tại đường Lê Lai, nhiều người dân liên tục túc trực trước cửa nhà để theo dõi mực nước. Người dân dùng chổi nhựa và các vật dụng khác để dọn rác, ngăn không cho nước cuốn rác thải trôi vào nhà gây tắc nghẽn và ô nhiễm.

Người dân phải mon men đi trên vỉa hè để tránh bị ngã, mặc dù vỉa hè cũng đã bị ngập. Ảnh: Phạm Công

Ông Nguyễn Tiến Thanh (73 tuổi, trú tại khu phố Yết Kiêu 2, phường Hồng Gai) cho biết, dù gia đình đã chủ động che chắn từ sớm nhưng nước vẫn tràn vào nhà.

““Trong 3 năm qua, đây là trận ngập lớn nhất ở nhà tôi. Nước bắt đầu dâng từ 12h trưa và rút rất chậm, chỗ sâu nhất hiện khoảng 50cm. Nhiều đồ đạc dưới bếp, như tủ lạnh, đã bị ngập”, ông Thanh lo lắng nói.

Dù đã che chắn trước cửa, nước vẫn tràn vào nhà ông Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Phạm Công

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, từ sáng 17/5 đến hết ngày 19/5, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Nhiều phương tiện không thể di chuyển vì nước ngập sâu tại Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

TP Hải Phòng: Nước chưa rút, phương tiện di chuyển khó khăn

Tại TP Hải Phòng, theo ghi nhận của PV lúc 15h cùng ngày, một số tuyến phố nội thành nước vẫn chưa rút.

Đáng chú ý, tại các phố Trần Nguyên Hãn, Lương Khánh Thiện, Tô Hiệu… tình trạng ngập tiếp diễn, khiến phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Các tuyến đường ven sông cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Nhiều xe máy bị chết máy, người dân phải dắt bộ về nhà.

Nhiều tuyến đường tại TP Hải Phòng ngập sâu, trong đó phố Tô Hiệu ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: Hoài Anh

