Chiều ngày 5/2, Công an xã Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ việc hai vợ chồng được phát hiện tử vong trong căn nhà riêng trên đường Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn.

Xe cứu thương chờ đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h cùng ngày, một người thân của gia đình đến nhà, gọi cửa nhưng không có ai trả lời.

Người này đã nhờ hàng xóm hỗ trợ và tìm cách vào bên trong. Khi cửa được mở, họ bàng hoàng phát hiện đôi vợ chồng đã tử vong nên gọi báo lực lượng chức năng.

Công an xã Hóc Môn phong tỏa hiện trường, thiết lập hàng rào an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được công bố.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.