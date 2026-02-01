Tối 1/2, Công an phường Tân Phước cho biết đã phát thông báo truy tìm thân nhân của một nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện trên rạch Vàm Treo Gùi, đoạn qua khu phố Tân Lộc.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Lạc Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một nam giới nổi trên rạch Vàm Treo Gùi, khu vực giữa phao số 2 và phao số 4, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Phước phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ bảo vệ hiện trường, đồng thời cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chùm chìa khóa được tìm thấy trong túi quần nạn nhân. Ảnh: CACC

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,63m. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc đồ bộ thun (áo thun, quần short); trong túi quần có một chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe máy hiệu Honda.

Công an phường Tân Phước đề nghị ai là thân nhân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân trên liên hệ đơn vị để phối hợp giải quyết.