Ngày 9/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Long Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong trên đường Nguyễn Văn Tăng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NH

Trước đó, vào khoảng 22h hôm qua (8/1), người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm cạnh xe máy mang BKS 50T2-48XX trên đường Nguyễn Văn Tăng. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn và có dấu hiệu bị ô tô tải hạng nặng cán qua.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Bình và các đơn vị chức năng đã tới phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.